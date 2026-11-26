Las autoridades mexicanas dieron el jueves un nuevo golpe a las redes criminales que operan en los gobiernos locales con la detención de un alcalde en el centro del país. Esta captura se suma a más de una veintena de funcionarios regionales apresados en los últimos dos años en medio de las presiones de Washington, que ha amenazado con actuar contra los políticos corruptos de México.

Eduardo Velázquez Medina, alcalde opositor del municipio Atzitzintla, en el estado de Puebla, fue detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículos. Hace dos meses, las autoridades federales arrestaron a otros dos alcaldes en Puebla por presuntos nexos con grupos criminales dedicados al robo de autopartes, extorsión y secuestro exprés.

La detención fue confirmada por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien informó el jueves en su cuenta de la red social X que el político, al que identificó como Eduardo “N”, fue apresado tras una serie de trabajos de inteligencia e investigación que lo vincularon al grupo delictivo local “Los Zúñiga”.

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García Harfuch indicó que la organización criminal —que tiene como líder a Genaro Zúñiga Alvarado— es investigada por robo de autotransportes de carga, extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud. Zúñiga Alvarado fue apresado en agosto en el estado oriental de Veracruz, en el Golfo de México.

Otros funcionarios comprometidos

En septiembre pasado, fueron detenidos los alcaldes de los municipios centrales de Tepeyahualco y Esperanza, Said de Jesús Godos Luna e Isaac Rodríguez, respectivamente. Las capturas se realizaron tras los cateos que se ejecutaron en varios inmuebles del estado de Puebla como parte de una investigación de las autoridades federales sobre una estructura criminal dedicada principalmente al robo de autotransportes de carga en la carretera, informó el Gabinete de Seguridad federal.

Los arrestos ocurrieron en medio de la controversia que se desató por las acusaciones por narcotráfico hechas en Estados Unidos contra el gobernador oficialista del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados, que golpeó al partido gobernante Morena, que controla buena parte de los gobiernos locales del país.

Rocha Moya, quien fue señalado de tener vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa, se separó de manera indefinida del cargo en agosto tras ser criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum y otras figuras del oficialismo.

La Fiscalía General de México mantiene una investigación contra el político oficialista, al que le congelaron sus cuentas, pero hasta el momento no ha atendido la petición que hizo Estados Unidos de detenerlo con fines de extradición.

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Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), afirmó la semana pasada en su cuenta de X que esa agencia mantendrá los esfuerzos para exponer los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México. “La corrupción en México está alimentando las redes de los cárteles que amenazan nuestras comunidades”, sostuvo.

Cole anunció la víspera la apertura de líneas telefónicas para recibir denuncias anónimas de Sinaloa sobre miembros y asociados a las organizaciones designadas como terroristas, funcionarios corruptos que les brinden apoyo, redes criminales y personas que laven dinero para estos grupos. La decisión fue rechazada por Sheinbaum, quien la consideró como un “asunto de injerencia”.

Las autoridades federales arrestaron en mayo pasado al alcalde del municipio de Atlatlahucan, Agustín “N”, y al expresidente municipal de Yecapixtla, Irving “N”, en el marco de la llamada “Operación Enjambre” que activó el gobierno de Sheinbaum hace casi dos años y que implicó el arresto de más de una veintena de funcionarios vinculados con presuntos hechos de corrupción, extorsión y homicidio.