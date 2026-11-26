La Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) de Estados Unidos dio un nuevo paso en el combate a los cárteles en México al abrir líneas telefónicas para recibir denuncias sobre miembros de las organizaciones criminales, funcionarios corruptos y colaboradores del narcotráfico en el violento estado de Sinaloa, bastión del cártel del mismo nombre que fue designado por Washington como una organización terrorista.

El anuncio de la DEA fue rechazado el jueves por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum que lo consideró un “asunto de injerencia” y afirmó en su habitual conferencia matutina que la agencia estadounidense “tiene mucho que hacer en su país”.

La mandataria también pidió a la DEA que investigue la corrupción relacionada con la delincuencia organizada en Estados Unidos y citó como ejemplo un reportaje que publicó esta semana The Associated Press que reveló cómo la DEA permitió que al menos 1.4 millones de pastillas adulteradas de fentanilo no fueran incautadas, mientras dedicaba ocho meses a seguir la pista de una red de narcotraficantes que inundaba el suroeste de Estados Unidos con drogas mortales.

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A las críticas a la DEA se sumó el Gabinete de Seguridad mexicano —conformado por las secretarías federales de Seguridad, Defensa, Marina y Gobernación y la Fiscalía General— que expresó en un comunicado que “México no acepta acciones unilaterales ni injerencia en su territorio”.

Estados Unidos ha elevado las presiones hacia México para combatir a los cárteles e incluso ha ofrecido apoyo para desplegar tropas en el territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha descartado mientras sostiene que habrá cooperación en materia de seguridad con Washington, “pero sin subordinación”.

La apertura de las líneas de denuncia fue anunciada la noche del miércoles en su cuenta de X por el jefe de la DEA, Terry Cole, quien indicó que a través de esos canales se recibirá información sobre miembros y asociados a las organizaciones designadas como terroristas, funcionarios corruptos que les brinden apoyo, redes criminales y personas que laven dinero para financiar al narcoterrorismo.

“Tu información es importante. Tu identidad y tu seguridad importan”, dijo Cole al precisar que las denuncias podrán realizarse de manera confidencial y anónima. Las denuncias en Sinaloa se recibirán por WhatsApp y Signal y a través de un correo electrónico.

Cole precisó que el jueves se publicará un canal para hacer denuncias en el estado de Jalisco, bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que Washington también catalogó como organización terrorista.

Cooperación y tensiones

Las fuerzas militares mexicanas dieron el pasado 20 de noviembre un contundente golpe a las organizaciones criminales que operan en Sinaloa al capturar al capo Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los principales aliados de una facción del Cártel de Sinaloa y quien figuraba entre los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

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Para esta operación México solicitó el apoyo de Washington que envió un dron para ayudar a recabar información sobre la ubicación del capo.

Estados Unidos solicitó la extradición de Meza Flores, pero la fiscal general de México, Ernestina Godoy, afirmó esta semana que “va a ser juzgado en el país” por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, y delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina.

Pese a que en esta operación la cooperación binacional funcionó sin problemas, a fines de abril surgieron fricciones entre México y Washington luego de que la Fiscalía de Nueva York hizo pública una acusación por tráfico de drogas contra el gobernador oficialista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios activos y retirados de ese estado, quienes fueron señalados de colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa.

Ante la fuerte controversia que desató el caso y las presiones, que incluso vinieron de Sheinbaum, Rocha Moya se separó del cargo de manera indefinida y le congelaron sus cuentas en México, pero las autoridades mexicanas se negaron a cumplir la solicitud de detención con fines de extradición del político oficialista y otros funcionarios.

La DEA, acusada de “dejar pasar” fentanilo

En junio, denunciantes de la DEA revelaron a la AP que, en los últimos años, agentes en Nuevo México permitieron que cientos de miles de pastillas de fentanilo no fueran incautadas. En aquel momento, la DEA negó haber permitido de manera deliberada el tráfico de un opioide sintético que la Casa Blanca ha calificado como un “arma de destrucción masiva”.

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Sin embargo, esa negación quedó aún más en entredicho tras los hallazgos de la AP, según los cuales la DEA permitió que se traficara con al menos 1.4 millones de pastillas más entre agosto de 2024 y abril de 2025, mientras se preparaba para la mayor redada de fentanilo de la historia de Estados Unidos.

La agencia AP basó la investigación en miles de páginas de documentos judiciales, expedientes, informes detallados de intervenciones telefónicas y doce horas de grabaciones de vigilancia de la DEA, en las que se observa a traficantes trasladando grandes paquetes de pastillas en contenedores de plástico y bolsas de viaje a través de hoteles muy concurridos, complejos de apartamentos y alojamientos de Airbnb.

En sus declaraciones Sheinbaum comparó la decisión de la DEA de permitir que el fentanilo llegara a las calles con una fallida investigación que se desarrolló entre 2009 y 2011, conocida como “Rápido y Furioso”, en la que agentes estadounidenses permitieron a delincuentes comprar armas de fuego con la intención de que las autoridades las rastrearan. Mediante esa operación se introdujeron de contrabando unas 2,000 armas de asalto a México.

“¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, se preguntó Sheinbaum al exhortar a la DEA a que se ocupe del tráfico de drogas en territorio estadounidense. “Aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad. Entonces, deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera”, añadió.