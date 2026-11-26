El Día de Acción de Gracias de 2026 se perfila como el segundo más cálido en los registros climatológicos del área de San Juan, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Un informe del SNM muestra que la temperatura máxima en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina, se elevó a 91 grados Fahrenheit, y sigue al récord histórico marcado en 1988 cuando se elevó a 92 grados.

Por otro lado, la meteoróloga del SNM en San Juan, María Novoa, informó que noviembre de 2026 se convirtió en el mes con la mayor cantidad de días en los que se han registrado temperaturas superiores a los 90 grados Fahrenheit en el área de San Juan.

El miércoles 25 de noviembre, a las 3:53 p.m., el termómetro alcanzó los 92 grados Fahrenheit en esa misma zona, lo que rompió el récord diario anterior de 90 grados, establecido en 1960 y 1981.

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Estos registros reflejan la persistencia de temperaturas elevadas en el área metropolitana durante noviembre, con varias jornadas en las que el termómetro ha superado la barrera de los 90 grados Fahrenheit.

La cantidad de días con temperaturas superiores a ese umbral también representa un dato significativo dentro del historial climatológico de San Juan, particularmente por tratarse de noviembre, un mes en el que estas temperaturas han alcanzado una frecuencia sin precedentes en los registros de la estación.