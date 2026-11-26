Los puertorriqueños podrán celebrar el Día de Acción de Gracias con condiciones del tiempo generalmente tranquilas con aguaceros pasajeros en algunas zonas y temperaturas cálidas.

De acuerdo a la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, durante la mañana hay algunas posibilidades pequeñas de ver actividad de lluvia, aunque no significativa.

“Podríamos ver un poquito más de actividad de lluvia en la tarde, particularmente en el área oeste, noroeste de la isla, pero no debe ser algo significativo comparado a los días anteriores”, resaltó.

La experta también recomendó a las personas con actividades al aire libre a llevar carpas, pues no se descarta la posibilidad de aguaceros pasajeros y tronadas.

Por otra parte, la meteoróloga apuntó que las temperaturas se mantendrán calientes con algunas áreas elevándose el índice de calor por encima de los 100 grados Fahrenheit.

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“Las máximas podrían rondar en los 80, en áreas localizadas pudieran alcanzar los 90 grados”, destacó Novoa.

En cuanto a las condiciones marítimas se descontinuó la alerta de riesgo alto de corrientes marinas, aunque perdura un riesgo moderado.

“Las personas que vayan a visitar la playa que opten por aquellas que tienen salvavidas como balnearios”, enfatizó la experta.

El noviembre de 2026 se convirtió en la tarde del miércoles con más días de temperaturas por encima de los 90 grados Fahrenheit en la zona de San Juan.

“Ha sido un noviembre bastante caliente dentro de lo normal”, expuso Novoa.