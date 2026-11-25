¡Cuidado! Advierten sobre peligrosas condiciones marítimas de cara al Día de Acción de Gracias
El SNM también detalla cuándo podríamos experimentar lluvia nuevamente
25 de noviembre de 2026 - 6:11 AM
25 de noviembre de 2026 - 6:11 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó sobre un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte de Puerto Rico este miércoles y previo al Día de Acción de Gracias este jueves.
La agencia federal indicó que, particularmente, la situación afecta a las playas entre Aguadilla y Fajardo, y la isla municipio de Culebra.
“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores desde la orilla hacia aguas más profundas, donde resulta difícil regresar a un lugar seguro”, explicó el SNM.
El mensaje va dirigido especialmente a los bañistas que se pueden ver tentados de ir a la playa debido a que se esperan condiciones estables para hoy y mañana, día de Acción de Gracias.
🌊⚠️ Rip Current Statement | Comunicado de Corrientes Marinas— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 25, 2026
📍 San Juan Metro, Northeast, North Central, Northwest, and Culebra, St. Thomas/St. John | Área Metropolitana de San Juan, Noreste, Norte Central, Noroeste, and Culebra, St. Thomas y St. John
⏰ Until#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/hKWn16lChL
Respecto a las lluvias, aunque pudieran haber algunas pasajeras en la tarde, las condiciones mayormente secas durarían hasta el viernes.
“Un aumento en la actividad de chubascos el viernes podría elevar la probabilidad de inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, con una baja posibilidad de inundaciones repentinas aisladas, principalmente en el sector occidental de Puerto Rico”, apuntó el SNM.
Mientras, informó que “las condiciones cálidas y húmedas mantendrán las preocupaciones relacionadas con el calor, especialmente durante el Día de Acción de Gracias y el viernes, cuando los índices de calor podrían superar localmente los 100 grados Fahrenheit en zonas costeras y urbanas”, expuso.
[NOV 25] 🌤️ Mostly fair weather in PR/USVI, with isolated PM showers. 🌡️ Heat may affect sensitive groups. Stay hydrated.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 25, 2026
🌤️ Tiempo mayormente bueno en PR/USVI, con aguaceros aislados en la tarde. 🌡️ El calor puede afectar a personas sensibles. Hidrátese.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/nReNhut1uA
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