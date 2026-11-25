El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó sobre un riesgo alto de corrientes marinas en la costa norte de Puerto Rico este miércoles y previo al Día de Acción de Gracias este jueves.

La agencia federal indicó que, particularmente, la situación afecta a las playas entre Aguadilla y Fajardo, y la isla municipio de Culebra.

“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores desde la orilla hacia aguas más profundas, donde resulta difícil regresar a un lugar seguro”, explicó el SNM.

El mensaje va dirigido especialmente a los bañistas que se pueden ver tentados de ir a la playa debido a que se esperan condiciones estables para hoy y mañana, día de Acción de Gracias.

Respecto a las lluvias, aunque pudieran haber algunas pasajeras en la tarde, las condiciones mayormente secas durarían hasta el viernes.

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“Un aumento en la actividad de chubascos el viernes podría elevar la probabilidad de inundaciones urbanas y en pequeños arroyos, con una baja posibilidad de inundaciones repentinas aisladas, principalmente en el sector occidental de Puerto Rico”, apuntó el SNM.