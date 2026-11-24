La inestabilidad en las condiciones del tiempo en Puerto Rico disminuirá el martes, aunque continuarán las lluvias, con menor intensidad, en sectores del este y noroeste de la isla.

Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Kevin Martínez, urante la mañana se esperan lluvias en municipios del sureste y este de Puerto Rico, lo que provocará que el pavimento permanezca mojado.

Para la tarde, las precipitaciones se desplazarán hacia los pueblos del interior y noroeste de la isla, así como hacia la zona metropolitana.

“Todavía tenemos ese riesgo de inundaciones durante el día de hoy, pero no va a ser tan numeroso como lo vimos en los pasados días”, resaltó Martínez a El Nuevo Día.

Para el miércoles, se espera que las condiciones se tornen un poco más secas, lo que propiciaría un patrón de lluvias más típico de la temporada navideña en el archipiélago. Sin embargo, para el Día de Acción de Gracias volvería a aumentar la humedad, con lluvias durante la mañana en el este y en horas de la tarde en el oeste de Puerto Rico.

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Por otra parte, las condiciones costeras se complicarán durante la tarde del martes debido a un evento marejadas que estará en aguas de nuestra región.

“Así que tenemos un riesgo alto de corrientes marinas a partir del mediodía hasta, por lo menos, mañana a las 6:00 a.m. y va a estar en efecto para esas playas del norte y noreste de Puerto Rico, incluyendo también las de Culebra”, advirtió Martínez.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

El nivel de la marea se encuentra más elevado de lo normal por lo que inundaciones costeras también son posibles para municipios ya susceptibles.