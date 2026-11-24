Se aleja la vaguada, pero persisten las lluvias: así estará el tiempo este martes
Se esperan mejorías a partir del miércoles, aunque podría haber cambios en el Día de Acción de Gracias
24 de noviembre de 2026 - 8:17 AM
24 de noviembre de 2026 - 8:17 AM
La inestabilidad en las condiciones del tiempo en Puerto Rico disminuirá el martes, aunque continuarán las lluvias, con menor intensidad, en sectores del este y noroeste de la isla.
Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Kevin Martínez, urante la mañana se esperan lluvias en municipios del sureste y este de Puerto Rico, lo que provocará que el pavimento permanezca mojado.
Para la tarde, las precipitaciones se desplazarán hacia los pueblos del interior y noroeste de la isla, así como hacia la zona metropolitana.
“Todavía tenemos ese riesgo de inundaciones durante el día de hoy, pero no va a ser tan numeroso como lo vimos en los pasados días”, resaltó Martínez a El Nuevo Día.
[NOV 24] 🌦️ AM showers E PR/USVI; 🌡️ heat in coastal/urban areas; ⛈️ PM storms central/N/W PR with heavy rain & lightning.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 24, 2026
🌦️ Aguaceros AM en E de PR/Islas Vírgenes; 🌡️ calor en costas y ciudades; ⛈️ tronadas PM en centro/N/O de PR, con lluvia fuerte y rayos.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/pFITLNg81g
Para el miércoles, se espera que las condiciones se tornen un poco más secas, lo que propiciaría un patrón de lluvias más típico de la temporada navideña en el archipiélago. Sin embargo, para el Día de Acción de Gracias volvería a aumentar la humedad, con lluvias durante la mañana en el este y en horas de la tarde en el oeste de Puerto Rico.
Por otra parte, las condiciones costeras se complicarán durante la tarde del martes debido a un evento marejadas que estará en aguas de nuestra región.
“Así que tenemos un riesgo alto de corrientes marinas a partir del mediodía hasta, por lo menos, mañana a las 6:00 a.m. y va a estar en efecto para esas playas del norte y noreste de Puerto Rico, incluyendo también las de Culebra”, advirtió Martínez.
El nivel de la marea se encuentra más elevado de lo normal por lo que inundaciones costeras también son posibles para municipios ya susceptibles.
A su vez, el SNM mantiene un riesgo limitado de calor debido a la humedad que permea sobre la región.
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