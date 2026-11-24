Un joven de 19 años falleció tras un choque mientras conducía una motora en la noche de ayer, lunes, en Cayey, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 7:30 p.m., en la PR-14, intersección con la calle Baldorioty de Castro.

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que, según la información, el joven “identificado como Erick J. Meléndez Santiago de 19 años y residente en el mencionado municipio, transitaba por esta última vía, a bordo de una motora todo terreno la cual no tenía marca, modelo, ni tablilla”.

Agregó que “al llegar a la intersección con la carretera 14, realizó un viraje indebido hacia la izquierda dando a lugar a que fuera impactado con la parte delantera de un vehículo Jeep Wrangler del año 2011, el cual era manejado por” un residente en Cayey, de 57 años.

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El informe policíaco detalló que, debido a la colisión, el motociclista “salió expulsado y cayó al pavimento, resultando con heridas de carácter grave, por lo que fue transportado en ambulancia al Centro Médico de Río Piedras, dónde posteriormente se certificó su muerte”.

Al conductor del Jeep Wrangler se le realizó una prueba de alcohol en el aliento, arrojando .000% en su organismo. Los vehículos fueron ocupados para fines de investigación.

La agente Byanzulek Colón, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, en unión al fiscal Francisco González, se encuentran a cargo de la pesquisa.