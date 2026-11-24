Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

El nutricionista y dietista “es el profesional encargado de educar y analizar las necesidades nutricionales del individuo de forma completamente individualizada”, definió recientemente Olga Sinigaglia Montalvo, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico.

Explicó que, con datos como la estatura, el peso, las condiciones de salud y los resultados de pruebas de laboratorio de una persona, un nutricionista puede aplicar sus conocimientos en nutrición para crearle planes de alimentación, así como planificar menús y dietas.

Dentro de este campo hay varias especialidades, tales como: renal (relacionado con el cuidado de los riñones), pediatría (atienden niños), oncología (atención a pacientes de cáncer), diabetes, geriatría (atención a adultos mayores) y deportiva, entre otras.

Estos profesionales pueden lo mismo trabajar por cuenta propia que organizar y dirigir servicios de alimentación en hospitales, cafeterías, hoteles, comedores escolares e instituciones gubernamentales.

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

1. Leo y comprendo. Lee el texto con ayuda de tu docente. Luego completa:

El nutricionista ayuda a .

. Tres datos que usa son: , y .

, y . Una especialidad del nutricionista es: .

2. Dibujo y explico. Dibuja un plato de comida saludable. Explica en una oración por qué lo elegiste.

3. Preguntas:

¿Qué parte del texto entendí más fácil? ¿Por qué?

¿Qué parte me costó más? ¿Qué hice para entenderla?

¿Cómo sé que mi respuesta está correcta?

¿Para qué me sirve lo que aprendí hoy?

Nivel superior

1. Organizo la información. Completa un mapa conceptual con estas ideas: profesional → datos que usa → acciones que realiza → especialidades.

2. Resuelvo un caso. Una persona adulta mayor tiene diabetes. ¿Qué datos debería considerar el nutricionista? ¿Qué especialidad o especialidades se relacionan? Justifica tu respuesta con el texto.

3. Preguntas:

¿Qué pasos seguí para resolver el caso?

¿Qué información tomé directamente del texto y qué tuve que inferir?

¿Qué duda me quedó y cómo podría resolverla?

¿Cómo evaluaría la calidad de mi respuesta? ¿Qué le falta?

¿Qué relación tiene esta actividad con mi vida o mi comunidad?

Cierre común: Semáforo de aprendizaje

Cada estudiante marca:

🟢 Lo entendí y puedo explicarlo.

🟡 Lo entendí, pero necesito repasar una parte.

🔴 Todavía necesito ayuda.