Conocer es crecer: La labor del nutricionista
Estos profesionales velan por la salud nutricional del individuo
24 de noviembre de 2026 - 5:59 AM
24 de noviembre de 2026 - 5:59 AM
El nutricionista y dietista “es el profesional encargado de educar y analizar las necesidades nutricionales del individuo de forma completamente individualizada”, definió recientemente Olga Sinigaglia Montalvo, presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico.
Explicó que, con datos como la estatura, el peso, las condiciones de salud y los resultados de pruebas de laboratorio de una persona, un nutricionista puede aplicar sus conocimientos en nutrición para crearle planes de alimentación, así como planificar menús y dietas.
Dentro de este campo hay varias especialidades, tales como: renal (relacionado con el cuidado de los riñones), pediatría (atienden niños), oncología (atención a pacientes de cáncer), diabetes, geriatría (atención a adultos mayores) y deportiva, entre otras.
Estos profesionales pueden lo mismo trabajar por cuenta propia que organizar y dirigir servicios de alimentación en hospitales, cafeterías, hoteles, comedores escolares e instituciones gubernamentales.
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
1. Leo y comprendo. Lee el texto con ayuda de tu docente. Luego completa:
2. Dibujo y explico. Dibuja un plato de comida saludable. Explica en una oración por qué lo elegiste.
3. Preguntas:
1. Organizo la información. Completa un mapa conceptual con estas ideas: profesional → datos que usa → acciones que realiza → especialidades.
2. Resuelvo un caso. Una persona adulta mayor tiene diabetes. ¿Qué datos debería considerar el nutricionista? ¿Qué especialidad o especialidades se relacionan? Justifica tu respuesta con el texto.
3. Preguntas:
Cierre común: Semáforo de aprendizaje
Cada estudiante marca:
Luego responde: ¿Qué haré para pasar de donde estoy a donde quiero llegar?
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