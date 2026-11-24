Miguel Romero definirá su rumbo político en verano del 2027
El alcalde de San Juan quiere evaluar su trabajo en la ciudad capital antes de tomar una decisión
24 de noviembre de 2026 - 8:34 PM
24 de noviembre de 2026 - 8:34 PM
El alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero Lugo, confesó este lunes que, en verano próximo, de cara a la apertura de las candidaturas el 1 de diciembre de 2027, revelará su próximo paso en la política partidista.
“Para verano, estaré ponderando para tomar una decisión e informar a la gente si voy a hacer algo”, recalcó Romero en un aparte con El Nuevo Día tras presentar el nuevo cuartel modular en La Perla, en el Viejo San Juan. El ejecutivo no especificó si correría a un tercer término en la alcaldía de San Juan.
“Estaba loco de ser candidato para convertirme en alcalde y hacer mi trabajo. Creo que, incluso, el ambiente político, como están las cosas, aquí el sentido y olfato político dice que aquí hay que estar trabajando, produciendo resultados. Eso es lo que pienso. Es mi opinión. No es un consejo para nadie. Pero, es la manera que voy a operar”, agregó el ejecutivo, quien lidera las riendas de la capital desde el 2020.
Adelantó, asimismo, que quiere evaluar su trabajo en la capital y si cumplió con la agenda trazada en las elecciones pasadas.
“En 2020, hice 94 compromisos programados y logré cumplir 93. Hay uno que no hemos logrado que tiene que ver con Clínica Antilla. Para esta elección de 2024, se hicieron 67 compromisos. Gracias a Dios todos están encaminados. Depende de todo eso, tiene que haber propósito”, señaló Romero, quien en el pasado fue senador del Distrito 1 de San Juan entre 2017 y 2021.
“El propósito no puede ser ganar una elección, no puede ser ascender a otra posición por ascender. Tiene que haber una razón de ser para esta decisión. Creo que el servicio público, el servicio político, es corto porque vienen los desgastes y cansancio. Es algo natural. Hay que enfocarse en lo presente. Esas cosas, van a llegar”, finiquitó.
En caso de que Romero aspire a la gobernación, enfrentaría primarias en el Partido Nuevo Progresista. En entrevista en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, la primera ejecutiva del país, Jenniffer González Colón, confirmó que aspirará a la reelección y sostuvo que será el pueblo de Puerto Rico quien tendrá que evaluar si merece permanecer en el cargo. En el caso del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, el líder penepé no ha hecho público su interés, pero se ha comentado que buscaría llegar a La Fortaleza.
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