Empleados municipales taladraban el lunes en la tarde paneles de madera en la plaza llamada “la tarima”, detrás del nuevo cuartel modular ubicado en la calle Lucila Silva, en la comunidad La Perla, en el Viejo San Juan.

A la vez, un oficial del municipio, con un arma larga negra, custodiaba el nuevo cuartel, instalado durante la madrugada del lunes.

Era una escena que llamaba la atención en la calle principal de la histórica barriada, donde un grupo de turistas se topó con la elevada presencia policiaca.

Tanto locales como turistas apreciaban el Smart Mobile Unit, el nuevo cuartel modular de la Policía Municipal, que se inauguró ayer a un costo de $100,000, y operará las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender las querellas de residentes y visitantes.

El cuartel modular está ubicado en la calle Lucila Silva y forma parte de los esfuerzos del alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, para asegurar la zona a raíz del asesinato de dos personas, más seis heridos de bala, debido a una trifulca reportada hace poco más de una semana en la entrada de La Perla.

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“La Perla es un lugar para proteger. Si aquí no hay orden, que las familias no puedan llevar sus rutinas diarias y terminen fuera de la comunidad buscando alternativas porque no encuentran la paz, es algo que no queremos. Saben que hace una semana se registró un evento lamentable. Nuestra responsabilidad es analizar todo lo que ocurre”, enfatizó el alcalde capitalino en un aparte con El Nuevo Día.

En el cuartel habrá 21 cámaras funcionando en el sector. (Xavier Araújo)

La iniciativa del ayuntamiento se asemeja a la realizada en enero del 2025, cuando se asignó un servicio especial, aún vigente, de patrullaje preventivo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. debido un tiroteo ocurrido tras las Fiestas de la Calle San Sebastián. Este incidente cobró la vida de un turista estadounidense.

Con equipo blindado

No obstante, para tener un mayor control, este cuartel cuenta con nueve cámaras de vigilancia y tres monitores que permitirán dar seguimiento en tiempo real a la red de cámaras de La Perla. Eventualmente, se instalarán otros 12 dispositivos en la comunidad, que incluyen dos lectores de tablilla con inteligencia artificial con el fin de identificar vehículos reportados como hurtados. En total, habrá 21 cámaras funcionando en el sector.

El Smart Mobile Unit está construido en acero galvanizado para resistir la exposición al ambiente marino y cuenta con ventanas de policarbonato resistentes a impactos. La unidad también cuenta con internet satelital, un sistema de notificación masiva con alertas audibles, iluminación de emergencia y una estación meteorológica integrada.

Para trabajar en el mismo, el municipio asignará cuatro oficiales por turno. Estos tendrán una patrulla asignada y trabajarían en conjunto con el servicio policíaco en el casco histórico.

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Hay que mantener unos controles de balance tanto para la vida comunitaria como social que provoca la población itinerante de manera ordena y segura”, sentenció Romero Lugo. (Xavier Araújo)

“A pesar de que en la región estamos a unos 20 delitos menos que el año pasado, todo el Viejo San Juan, no es tan solo a base de las estadísticas. Creo que también tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer para que la gente se sienta más segura”, agregó el ejecutivo.