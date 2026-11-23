Autoridades federales y la Policía realizan intervención en una residencia en San Juan
El Nuevo Día pudo observar la presencia de oficiales, identificados con las siglas ATF
23 de noviembre de 2026 - 6:45 AM
23 de noviembre de 2026 - 6:45 AM
Agentes estatales y federales llevan a cabo, desde esta madrugada, una intervención en una residencia ubicada en la urbanización Reparto Metropolitano, en San Juan.
El Nuevo Día pudo observar la presencia de oficiales, identificados con las siglas ATF, que responde a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y agentes de la Policía de Puerto Rico.
Los oficiales entraron a la propiedad a tempranas horas de la madrugada, según supo este medio.
A preguntas de El Nuevo Día, la Portavoz de ATF, Clara Himel, informó que se trata de un allanamiento.
“También incluye una orden de arresto y hay una persona bajo custodia”, comentó.
En la escena, se pudo apreciar a varios agentes cargando con más de una docena de dispositivos electrónicos, entre los que destacan “tablets” y celulares.
Usualmente los allanamientos se llevan a cabo luego de que un juez autoriza la intervención basándose en la presentación de causa probable de que hay evidencia relacionada a la comisión de un delito, por lo que los agentes buscan evidencia para la investigación.
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