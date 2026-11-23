Cuatro personas sufrieron heridas de gravedad en accidentes de tránsito reportados por separado ayer, domingo, en tres municipios, informó la Policía.

Las autoridades fueron alertadas de uno de los casos a eso de las 12:45 p.m. de ayer, en el kilómetro 101.1 de la PR-2, en Quebradillas.

Según la información preliminar, un residente de Manatí, de 37 años, conducía su motora Taizhou Oianxin negra de 2024 en dirección de Quebradillas a Isabela.

La Uniformada agregó que, en ese momento, “se rebasa la luz, y por tal descuido y negligencia impacta con su parte delantera a la parte lateral izquierda del vehículo Hyundai Accent, color azul, el cual era conducido” por una mujer de 29 años, residente del pueblo de Quebradillas, que tenía “la luz verde a su favor”.

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El motociclista y su pasajera “salieron expulsados, cayendo al pavimento con heridas de gravedad, los mismos fueron transportados a una institución hospitalaria del área”, apuntó el informe policiaco.

Por otro lado, un motociclista de 34 años cayó sobre el parabrisas delantero del automóvil que impactó su motora mientras transitaba por la PR-1 en Salinas.

En hechos reportados a eso de las 6:21 p.m. de ayer, el conductor de 29 años de un Toyota Corolla “no guardó una distancia prudente e impactó con la parte frontal de su vehículo la parte posterior de” la motora, detalló la Policía.

El motociclista “sufrió traumas en la cabeza y en la región lumbar, por lo que fue transportado al Hospital Menonita de Cayey. Su condición fue descrita como de cuidado”, añadió.

De otra parte, a eso de las 8:35 a.m. de ayer, un residente de 26 años de Caguas conducía un auto Mercedes Benz C250 del 2012 con el “marbete vencido por la PR-30, en dirección de Juncos a Humacao.

El informe indica que al llegar al kilómetro 11.3 transitaba “a una velocidad que no le permitió el control del volante, razón por la cual impactó con su parte delantera, la parte posterior de un vehículo Toyota Highlander del año 2024, que era manejado” por una mujer de 34 años y residente en Cidra.

“Acto seguido al choque, el auto Mercedes Benz se deslizó hacia el área del paseo, salió de la vía de rodaje e impactó un árbol”, apuntó.