El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Jay Clayton, afirmó el domingo que el hecho de que el presidente Donald Trump se refiriera al presidente ruso Vladimir Putin como un amigo fue algo “totalmente apropiado”.

Clayton defendió los comentarios de Trump, que los demócratas han calificado de traición a los valores estadounidenses, tras la reunión que los dos mandatarios mantuvieron con el presidente chino Xi Jinping. La cumbre de la semana pasada en China parece haber sido más simbólica que sustantiva, pero Trump y sus principales colaboradores se han referido a ella como un encuentro histórico entre los tres países con los arsenales nucleares más grandes del mundo.

Trump sorprendió con su cordial saludo a Putin y sus reiteradas referencias a él como su “amigo”, algo que continuó el sábado, cuando publicó una fotografía en las redes sociales en la que aparece dándose la mano con su homólogo ruso, acompañada del texto: “Mi amigo”.

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“En ese círculo —en el ámbito de esa conversación—, utilizar el término “amigo” es totalmente apropiado", declaró Clayton en el programa “This Week” de la ABC.

Hizo una valoración similar en el programa “State of the Union” de CNN, donde afirmó que era “histórico” y “notable” que Trump se reuniera con los presidentes de las demás principales potencias nucleares.

“En ese contexto, en cuanto al lenguaje que el presidente quiera utilizar, confío plenamente en él”, afirmó Clayton.

Al igual que Trump, Clayton se abstuvo de calificar a Putin como amigo de Estados Unidos, haciendo hincapié en la invasión rusa de Ucrania, un aliado de Estados Unidos.

“No es amigo de Estados Unidos en Ucrania. Para nada. En absoluto”, declaró Clayton en ABC.

La simpatía de Trump por Putin ha sido una característica definitoria de sus dos mandatos. Sonrió ampliamente al encontrarse con él la semana pasada. A su regreso a Washington, Trump no hizo ningún intento el viernes por matizar sus comentarios y eludió de forma evidente una pregunta específica sobre si considera a Putin un amigo de Estados Unidos.

“No puedo hablar en nombre de Estados Unidos”, dijo Trump, y acto seguido pasó a hablar de su “muy buena” relación personal con Putin.

“Lo considero alguien con quien tengo una relación muy buena”, afirmó Trump. “De verdad, muy buena”.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó el encuentro de “vergüenza histórica” para Estados Unidos.

“A Estados Unidos le habría ido mucho mejor si Trump simplemente se hubiera quedado en casa”, declaró Schumer desde el pleno del Senado.

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