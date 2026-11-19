Para el presidente estadounidense Donald Trump, el encuentro con los líderes de otras dos potencias nucleares —el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin— debía ser un triunfo diplomático: serviría como prueba de que Trump era capaz de negociar con dos de los rivales más difíciles de Estados Unidos.

Antes de que los tres se reunieran el jueves en una villa situada en Shenzhen, el centro tecnológico chino, el presidente estadounidense intentó halagar tanto a Xi como a Putin, refiriéndose a ellos como sus amigos. En la agenda figuraban las guerras en Ucrania e Irán, así como la reducción de los peligros que plantean sus respectivos arsenales nucleares.

Sin embargo, tras aproximadamente 70 minutos a puerta cerrada, acordaron una agenda mucho más limitada: reformar las Naciones Unidas, aumentar el refinado de combustibles fósiles y restringir el alcance de la Corte Penal Internacional.

Lo que se presentó como una histórica reunión trilateral terminó pareciendo poco más que una fugaz oportunidad para la foto. Trump abandonó rápidamente la villa y subió al avión presidencial, el Air Force One, sin dirigir una sola palabra a los periodistas sobre su encuentro con Xi y Putin. Aun así, a través de sus redes sociales, calificó la visita de “sumamente trascendental” mientras regresaba a Washington, y anunció que ofrecería una conferencia de prensa el viernes en la Casa Blanca.

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Tras las conversaciones en Shenzhen, Trump participó por vía telefónica en una reunión celebrada en Berlín entre los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y más de 40 líderes europeos que apoyan el esfuerzo bélico de Ucrania. Según indicó Witkoff, Trump comunicó a los presentes en Berlín que había hablado con Xi y Putin sobre la posibilidad de encontrar una salida pacífica a la guerra en Ucrania.

Si bien los acuerdos alcanzados en la reunión trilateral fueron modestos, la retórica empleada al inicio del encuentro no lo fue.

“Realmente estamos haciendo historia”, afirmó Trump. “Estados Unidos, Rusia y China se encuentran en una posición privilegiada para debatir cómo reducir el número de armas nucleares en el planeta, así como para disminuir el riesgo de que dichas armas sean utilizadas”.

Tras el encuentro, Xi lo calificó de positivo, constructivo y fructífero, mientras que Putin describió las conversaciones trilaterales como abiertas y sinceras, calificando el formato de “útil y sustancial”.

“Se trata de un trabajo de colaboración serio”, afirmó en respuesta a una pregunta sobre si la imagen de la reunión era más importante que su contenido.

El último pacto sobre armamento nuclear entre Rusia y Estados Unidos, conocido como “New START”, expiró en febrero; Trump ha manifestado su deseo de alcanzar un acuerdo “nuevo, mejorado y modernizado” que incluya a China. Sin embargo, China tiene menos incentivos para aceptar limitaciones, dado que su arsenal —compuesto por más de 600 ojivas— es considerablemente menor que los arsenales de Estados Unidos y Rusia, que cuentan, según se estima, con más de 5000 ojivas cada uno.

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Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación para el Control de Armas (Arms Control Association), señaló que, en el mejor de los casos, esta reunión podría iniciar un proceso que conduzca, con el tiempo, a una serie de conversaciones sostenidas para la reducción de los arsenales nucleares.

“Necesitamos algo más que teatro diplomático y sesiones fotográficas entre Xi, Putin y Trump”, afirmó Kimball. “Es poco probable que una sola reunión genere avances espectaculares”.

Los líderes también abordaron cuestiones relacionadas con Irán y el comercio

Previamente, el presidente estadounidense mantuvo un encuentro bilateral con Xi; fue su tercera reunión sustancial en lo que va de año.

Trump indicó que ambos comparten el interés de garantizar el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz —una vía marítima clave para el transporte de crudo desde Oriente Medio que, en el pasado, se vio bloqueada en repetidas ocasiones debido a ataques en el contexto de la guerra con Irán—. Asimismo, Trump sugirió que instaría a Xi a incrementar la compra de productos agrícolas estadounidenses.

Por su parte, Xi señaló que las relaciones entre Estados Unidos y China han sido “generalmente estables y han mejorado” durante la presidencia de Trump. La agencia oficial de noticias china, Xinhua, informó que Xi trató el asunto de Taiwán con Trump y subrayó la necesidad de que ambos países mejoren su comunicación en torno a cuestiones económicas y comerciales. Trump también añadió a su agenda una reunión aparte con Putin; es la primera vez que ambos líderes se sientan a conversar desde sus encuentros en Alaska el año pasado, los cuales no lograron concretar un acuerdo sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

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“Pueden surgir cosas maravillosas de esto, o al menos pueden empezar a gestarse”, afirmó Trump, refiriéndose a Putin como “mi amigo”.

Trump ha presumido a menudo de su buena sintonía con Putin, en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania parecen haberse deteriorado gravemente. Trump rechazó imponer nuevas sanciones contra Rusia, mientras que Ucrania se vio perjudicada por interrupciones en el soporte satelital para sus drones durante el conflicto.

Tras su reunión tripartita, los tres líderes criticaron a la Corte Penal Internacional (CPI) por extralimitarse en su jurisdicción, argumentando que los funcionarios gubernamentales deberían gozar de inmunidad frente a sus procesos judiciales. Putin es objeto de una orden de detención emitida por la Corte, y la administración de Trump ha impuesto sanciones contra funcionarios de la CPI y contra la propia institución, como parte de una campaña para desmantelar el tribunal a raíz de sus investigaciones sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.

Trump presume de sus relaciones, pero los vínculos entre Xi y Putin son más sólidos

Las ambiciones del presidente de Estados Unidos al llegar a la reunión recordaban a una era de política de grandes potencias, en la que los países más ricos se sentían con derecho a decidir el destino de naciones aparentemente menos poderosas. Trump negociaba con China y Rusia sin la participación de Ucrania —ni de aliados como Alemania, Francia, el Reino Unido, Japón y Corea del Sur, que también tienen intereses en el resultado de cualquier conversación—.

Trump siempre ha creído que su capacidad para establecer vínculos personales le otorga una ventaja diplomática. El miércoles, Xi tuvo un gesto simbólico de amistad al realizar la inusual acción de recibir al Air Force One en la pista; ambos líderes convirtieron su apretón de manos en un abrazo con un solo brazo.

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Sin embargo, a pesar de los elogios que el presidente estadounidense ha prodigado a ambos autócratas, no parece haber mantenido siempre una relación tan profunda, basada en intereses comunes, como la que comparten Xi y Putin.

El miércoles, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Xi saludó a Putin llamándolo “mi viejo amigo”. El líder ruso respondió calificando a Xi de “querido amigo”. China ha brindado apoyo económico a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022, proporcionando a Putin un salvavidas financiero después de que Estados Unidos y sus aliados impusieran nuevas sanciones.

Por el contrario, cuando Xi visitó la Casa Blanca en septiembre, se mostró mucho más reservado con Trump, limitándose a decir que habían establecido una “relación personal y mantenido el contacto”. Trump y Xi tienen previsto un encuentro más este año, durante la cumbre del G20 que se celebrará en Florida en diciembre.

El jueves también surgieron señales de fricción en la relación entre Estados Unidos y China, a pesar de los elogios de Trump hacia Xi.