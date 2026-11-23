El Ejército de Estados Unidos tiene previsto acogerse a disposiciones de emergencia con el fin de eludir una orden judicial que había suspendido los planes de detonar varias toneladas de sustancias químicas para fabricar bombas en Iowa, alegando que los continuos retrasos aumentarán el peligro a medida que empiece a hacer más frío.

“Para proteger a su personal y a las comunidades vecinas, el Ejército debe actuar con rapidez”, afirmaron los abogados del Gobierno ante el Tribunal de Apelación del 8.º Circuito en un escrito presentado el sábado por la noche. “La protección de la salud humana y del medio ambiente exige actuar ahora, sin demoras”.

El Ejército tiene previsto detonar las sustancias químicas el martes.

Varias organizaciones ecologistas criticaron la medida del Gobierno, alegando que se trata de una maniobra para eludir una orden judicial y eludir las exigencias públicas de seguridad y transparencia.

El tribunal de apelación aceptó el jueves una solicitud de los ecologistas para suspender un permiso, lo que allanaba el camino para llevar a cabo la detonación en Middletown, una pequeña localidad situada a unas 160 millas al sureste de Des Moines. En un principio estaba prevista para el viernes, pero posteriormente el Ejército anunció que trasladaría la operación al lunes tras una oleada de preocupación pública por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente.

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Los ecologistas han solicitado una revisión de la autorización de emergencia, que fue aprobada a principios de este mes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En un comunicado emitido el domingo, el Iowa Environmental Council —una coalición de grupos ecologistas—, el Sierra Club y Earthjustice, dos organizaciones que también luchan por la conservación de la naturaleza, pusieron en duda las afirmaciones de que se hubieran tenido debidamente en cuenta todas las alternativas.

“Durante el fin de semana, el Ejército pareció estar más preocupado por encontrar una forma de eludir el proceso judicial que por atender las exigencias de la ciudadanía de que haya mayor transparencia, se informe a las comunidades afectadas y se garantice una protección mucho más sólida de las personas, la propiedad y el medio ambiente frente a daños graves”, afirmó Thien Chau, abogado de Earthjustice.

Los abogados del Gobierno señalaron que el Ejército no necesita un permiso para adoptar medidas de emergencia ante una amenaza inmediata derivada de material explosivo.

Señalaron que las disposiciones de una ley federal que regula los residuos peligrosos no se aplican en situaciones en las que exista una amenaza inmediata para la salud, la seguridad o el medio ambiente, según lo determine un especialista en respuesta a emergencias relacionadas con explosivos o municiones.

Las autoridades afirman que las sustancias químicas son inestables y que el riesgo de que se produzca una explosión incontrolada está aumentando, sobre todo a medida que bajan las temperaturas. Afirmaron que existe el riesgo de que los productos químicos exploten, ya que se prevé que las temperaturas bajen más de 1 grado Celsius bajo cero (30 grados Fahrenheit) en los próximos días.

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En marzo, el personal de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa encontró varias decenas de barriles de azida de plomo degradada, que se utiliza en la producción de municiones. La cristalización del material creó una situación inestable y peligrosa, ante la cual el Ejército reunió a expertos en química de municiones, ingeniería y seguridad medioambiental para elaborar un plan.

Según documentos de la EPA, se barajaron diversas alternativas, entre ellas la de neutralizar y descomponer el contenido de los bidones con otras sustancias químicas. Sin embargo, los funcionarios afirmaron que manipular los bidones aumentaría la probabilidad de que se produjera una detonación accidental y mortal.

Los grupos ecologistas manifestaron su desacuerdo, alegando en su petición que no se habían tenido debidamente en cuenta otras alternativas. También criticaron a los funcionarios por no compartir más información con la ciudadanía.

El Ejército había facilitado detalles durante una reunión pública celebrada en Middletown en octubre, pero un aviso público publicado hace una semana fue la primera vez que otras comunidades —algunas situadas a una distancia de hasta 160 kilómetros (100 millas)— se enteraron del posible impacto. En Middletown viven casi 400 personas, pero miles más en las zonas circundantes podrían verse afectadas por el material detonado, que podría dispersarse en el aire y depositarse en el suelo.

Se prevé que las vibraciones de las dos explosiones previstas sean breves, pero podrían romper ventanas antiguas. Esto llevó a las autoridades a recomendar a algunos residentes de Middletown que evacuaran la zona.

Se indicó a los habitantes de la región de Iowa que permanecieran en sus casas, mantuvieran cerradas las ventanas y las puertas, metieran a las mascotas y al ganado en el interior y, posteriormente, limpiaran los coches, los alféizares de las ventanas y las superficies exteriores.

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“La detonación generará una columna en el aire con algunas partículas que contienen plomo, las cuales se dispersarán por el aire y se depositarán en el suelo”, señala el aviso. “El plomo es tóxico para los seres humanos y los animales”.

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