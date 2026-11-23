La renunciante secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, no estaría sujeta a un alza salarial de entre un 6% y un 8% si se reincorpora a su puesto de carrera en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) cuando deje la jefatura de la agencia a fin de año, porque esa normativa no está vigente, afirmó el director ejecutivo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Di Mauro Vázquez.

“La OATRH aclara que la Carta Normativa Núm. 1-2026, a la que se ha hecho referencia públicamente con relación a supuestos ajustes salariales de 6%, 8% y 10% para empleados del servicio de confianza, no se encuentra vigente ni tiene efecto legal. El 2 de julio de 2026, el Tribunal de Apelaciones paralizó provisionalmente su vigencia y, posteriormente, el 13 de julio de 2026, dictó sentencia mediante la cual dejó sin efecto dicha Carta Normativa. En consecuencia, ninguna de sus disposiciones puede utilizarse actualmente como fundamento para conceder los ajustes salariales mencionados”, explicó, por escrito, Di Mauro Váquez a petición de El Nuevo Día.

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Tras conocerse la renuncia de Roig, cuya efectividad es el 31 de diciembre, se planteó públicamente que la secretaria pudiera recibir, al regresar a su puesto de carrera, un alza salarial a base de esa carta normativa.

Pero Di Mauro Vázquez rechazó esa información, e incluso dijo que, si la normativa hubiese estado vigente, tampoco le aplicaría a Roig.

“Las disposiciones citadas estaban dirigidas a empleados del servicio de confianza con derecho a reinstalación a puestos del servicio de carrera, sujetos a determinados requisitos de tiempo de servicio. Estas disposiciones no eran aplicables a los jefes de agencia, cuyos cargos se rigen por un marco normativo distinto que contempla disposiciones particulares sobre equivalencia de puestos”, enfatizó.

La Assmca informó a este medio que no ha recibido ninguna petición ni ha gestionado con la OATRH un proceso vinculado a un ajuste salarial para Roig.

La secretaria de la Familia renunció a su cargo, la semana pasada, tras regresar de unas vacaciones y luego de meses de controversias relacionadas con alegadas irregularidades en la adjudicación de contratos, que son investigadas por el Senado, el Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General y las autoridades federales.

Las pesquisas comenzaron luego que la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia Blanca Medina Díaz revelara que Roig, entre otros funcionarios, presuntamente la presionó y hostigó para que revisara una propuesta y otorgara un contrato a NOLA Education para servicios educativos.