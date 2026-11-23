El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, también fungirá como “director de Comunicaciones del Gobierno”, puesto en el que tendrá a cargo la dirección en las estrategias de comunicación de la administración.

Se informó que el secretario trabajará de la mano con la Oficina Central de Comunicaciones (OCC) de La Fortaleza, que seguirá siendo dirigida por Marieli Padró Raldiris, quien ha liderado por años el equipo de comunicaciones de la gobernadora Jenniffer González.

Asimismo, Nicole Colón continuará como secretaria de prensa de la gobernadora; Lorena Galíndez como contacto de prensa del secretario de Asuntos Públicos y Gloria Soltero como parte del equipo de la OCC.

“El anuncio se hizo hoy en la reunión mensual de los comunicadores de gobierno”, lee el comunicado que emitió La Fortaleza.

Aunque Padró Raldiris asumió el liderato de las comunicaciones desde la incumbencia de González como gobernadora, hasta hoy no había sido anunciada oficialmente como directora de la OCC.