Nombran a Jean Peña Payano director de Comunicaciones del gobierno
Mientras, Marieli Padró también permanecerá en la dirección de la Oficina Central de Comunicaciones
23 de noviembre de 2026 - 5:55 PM
23 de noviembre de 2026 - 5:55 PM
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, también fungirá como “director de Comunicaciones del Gobierno”, puesto en el que tendrá a cargo la dirección en las estrategias de comunicación de la administración.
Se informó que el secretario trabajará de la mano con la Oficina Central de Comunicaciones (OCC) de La Fortaleza, que seguirá siendo dirigida por Marieli Padró Raldiris, quien ha liderado por años el equipo de comunicaciones de la gobernadora Jenniffer González.
Asimismo, Nicole Colón continuará como secretaria de prensa de la gobernadora; Lorena Galíndez como contacto de prensa del secretario de Asuntos Públicos y Gloria Soltero como parte del equipo de la OCC.
“El anuncio se hizo hoy en la reunión mensual de los comunicadores de gobierno”, lee el comunicado que emitió La Fortaleza.
Aunque Padró Raldiris asumió el liderato de las comunicaciones desde la incumbencia de González como gobernadora, hasta hoy no había sido anunciada oficialmente como directora de la OCC.
Mientras, Peña Payano comenzó su paso en la administración de González como asesor legislativo en La Fortaleza. En diciembre de 2025, fue nombrado secretario de Asuntos Públicos, luego de que el ahora alcalde de Cataño, Hiram Torres Montalvo, dejara el cargo para pasar a liderar el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tras la destitución de Valerie Rodríguez Erazo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: