La Navidad llegó a Moca, y no solo por el tradicional encendido de luces que cada año atrae a residentes y visitantes durante la temporada festiva, sino también por la presentación del “Moca Feller”, una versión criolla inspirada en el emblemático árbol de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York.

El municipio transportó un pino gigante hasta su plaza pública y lo encendió este sábado, lo que atrajo a visitantes de otros municipios, como Santurce y Canóvanas.

En sus redes sociales, el alcalde Efraín “Franco” Barreto mostró el momento en que el pino fue trasladado hasta el espacio público. También compartió imágenes de algunos visitantes que, atraídos por esta pieza natural, se tomaron fotografías luego de su instalación.

“¡El Moca Feller sigue atrayendo visitantes a nuestro pueblo! Hoy recibimos con mucho cariño una visita desde Canóvanas, cuyos integrantes compartieron con nuestra Primera Dama, la vicealcaldesa y parte de nuestro equipo municipal. ¡Nos alegra ver cómo nuestras tradiciones navideñas siguen motivando a personas de otros pueblos a visitarnos!”, compartió el alcalde en las redes sociales del Municipio de Moca.

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Igualmente, detalló que el pino fue donado por dos residentes del municipio, a quienes identificó como Freddy Cortés González y Ederlinda González, ambos del barrio Centro.

“Gestos como este me llenan de alegría y me recuerdan el cariño que nuestra gente siente por Moca y sus tradiciones. Gracias por permitir que tantas familias puedan disfrutar de este hermoso árbol durante nuestra celebración navideña”, dijo Barreto.

En un video publicado en redes sociales, el alcalde indicó que en años anteriores también se han instalado árboles de Navidad similares. Además, mencionó que el comisionado residente, Pablo José Hernández, y un congresista llegaron a visitar el lugar.

“La instalación de este árbol ya es parte de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo”, expresó Barreto.