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Ya talaron el árbol de Navidad del Rockefeller Center: ¿cuándo será el encendido?

El abeto de Noruega se encuentra de camino a la ciudad de Nueva York para dar la bienvenida a la temporada navideña

5 de noviembre de 2026 - 3:56 PM

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El árbol se adornará con más de 50,000 luces LED multicolores de bajo consumo. (Diane Bondareff)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El árbol de Navidad del Rockefeller Center de este año fue talado el jueves y se trasladará a la ciudad de Nueva York para dar la bienvenida a la temporada navideña.

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Se prevé que el abeto de Noruega, de 76 pies de altura (23 metros), llegue el sábado procedente de West Edmeston, en el norte del estado de Nueva York. Esta conífera tiene aproximadamente 75 años y mide 50 pies (15 metros) de diámetro.

En el vídeo se veía cómo los operarios y una grúa izaban el árbol hasta un camión con plataforma antes de que emprendiera el viaje de 200 millas (322 kilómetros) hasta su ubicación en la Rockefeller Plaza, en Midtown Manhattan, con vistas a la emblemática pista de patinaje.

A continuación, el árbol se adornará con más de 50,000 luces LED multicolores de bajo consumo y se coronará con una estrella de Swarovski de 900 libras (408 kilogramos). Se encenderá durante una ceremonia de encendido que se retransmitirá en directo el 2 de diciembre.

La tradición se remonta a 1931, cuando los trabajadores que construían el Rockefeller Center colocaron un pequeño árbol de Navidad adornado con guirnaldas hechas a mano. La primera ceremonia oficial de encendido tuvo lugar en 1933.

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Breaking NewsNueva YorkNavidadRockefeller Centerárbol de Navidad
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