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Museo de Miss Universe en Puerto Rico supera las 27,700 visitas en sus primeros días

La exhibición gratuita en Plaza Las Américas reúne 18 coronas, piezas históricas, y artículos de colección

5 de noviembre de 2026 - 12:45 PM

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La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe.Una colección de 18 coronas permite recorrer distintas etapas de la historia del certamen internacional de belleza.“The Miss Universe Experience” estará abierta al público del 13 de octubre al 23 de noviembre de 2026, en el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, en San Juan. El horario de visita será de martes a domingo, de 11:00 a. m. a 7:00 pm., y la entrada será libre de costo. Actividad del corte de cinta con la goberandor Jenniffer González.
1 / 8 | Museo de Miss Universe en Puerto Rico supera las 27,700 visitas en sus primeros días. La exhibición “The Miss Universe Experience” abrió en Plaza Las Américas como parte de las actividades por el 75.º aniversario de Miss Universe. - Suministrada
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, anunció hoy que la exhibición “The Miss Universe Experience”, ubicada en Plaza Las Américas, ha registrado 27,700 visitas durante sus primeros 23 días desde su apertura el pasado 13 de octubre, reflejando el gran interés del público por conocer de cerca la historia y el legado de uno de los certámenes de mayor reconocimiento internacional.

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La exhibición, que forma parte de las actividades conmemorativas de la 75.ª edición de Miss Universe en Puerto Rico, presenta una colección de 18 coronas utilizadas a través de distintas etapas del certamen, así como fotografías, piezas históricas, artículos de colección y recuerdos que destacan su evolución a lo largo de siete décadas y media.

“La respuesta del público reafirma el atractivo de Miss Universe y el valor de crear espacios que permitan a residentes y visitantes ser parte de esta celebración histórica. Desde la Compañía de Turismo, continuamos impulsando iniciativas que acercan estos grandes eventos a nuestra gente, enriquecen la oferta de experiencias para nuestros visitantes y contribuyen a proyectar a Puerto Rico como un destino de clase mundial para el turismo de entretenimiento”, expresó Robles Cancel.

La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita.Albania, Jogersa BeqiriZimbabue, Rosanna Ruvarashe Nyakaza
1 / 110 | Miss Universe 2026: conoce aquí a las candidatas. La organización Miss Universe develó en su página web las fotos oficiales de las candidatas, así como la plataforma para votar por su favorita. - Suministrada/Organización Miss Universe

La iniciativa responde a los esfuerzos conjuntos del gobierno y Miss Universe Organization.

“La acogida que ha tenido el museo en tan poco tiempo demuestra el entusiasmo que existe por Miss Universe y el cariño que los fanáticos le tienen al certamen. Nos emociona ver a tantas personas disfrutando de la exhibición y reviviendo los momentos más especiales de nuestros 75 años de historia”, expresó Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

Uno de los principales atractivos de “The Miss Universe Experience” es el recorrido por las emblemáticas coronas que han distinguido a las ganadoras del certamen, acompañado de piezas que resaltan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han formado parte de su trayectoria internacional. La muestra también dedica un espacio especial a las cinco puertorriqueñas que han conquistado el título de Miss Universe: Marisol Malaret, Deborah Carthy-Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones y Zuleyka Rivera.

La exhibición permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre de 2026, como antesala a la competencia final de la 75.ª edición de Miss Universe, que se celebrará el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“The Miss Universe Experience” está ubicada en el segundo nivel de Plaza Las Américas, en el antiguo local de Sears, y puede visitarse de martes a domingo, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m. La entrada es libre de costo para el público en general.

Las candidatas de Miss Universe 2026 visitaron las Cavernas del Río Camuy como parte de las actividades previas al certamen internacional.Las representantes de distintos países disfrutaron de una experiencia para conocer una de las maravillas naturales de Puerto Rico.Las representantes de Miss Universe 2026 conocieron parte del patrimonio natural de la isla durante su estadía en Puerto Rico.
1 / 20 | Abren las Cavernas de Camuy para recibir a las candidatas de Miss Universe Puerto Rico. Las candidatas de Miss Universe 2026 visitaron las Cavernas del Río Camuy como parte de las actividades previas al certamen internacional. - Ramon "Tonito" Zayas
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