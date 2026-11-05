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Residente anuncia el fin del rodaje de “Porto Rico” en República Dominicana

Compartió en sus historias una imagen de la claqueta con el mensaje “It’s a wrap”, tras completar 55 días de filmación

5 de noviembre de 2026 - 9:55 AM

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Imagen compartida por Residente del primer día de 55 de la filmación de "Porto Rico" en República Dominicana. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El rodaje de “Porto Rico”, el primer largometraje de ficción como director del artista puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente, culminó ayer en República Dominicana.

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El propio artista dio a conocer la noticia este jueves a través de una historia, donde publicó una imagen de la claqueta de la producción acompañada del mensaje “It’s a wrap”, expresión utilizada en la industria cinematográfica para anunciar que concluyeron las grabaciones.

La filmación se extendió durante 55 días en territorio dominicano, donde se desarrolló esta ambiciosa producción que tiene como protagonista a Bad Bunny, en su primer papel protagónico en un largometraje.

“Porto Rico” es el debut de Residente en la dirección de un largometraje de ficción y aborda parte de la historia colonial de Puerto Rico a partir de acontecimientos reales. La película fue concebida como un western caribeño y toma como punto de partida la vida de José Maldonado Román, conocido como Águila Blanca, revolucionario puertorriqueño del siglo XIX vinculado a las luchas contra el dominio colonial español.

El guion fue escrito por Residente junto al ganador del premio Óscar Alexander Dinelaris, reconocido por su trabajo en “Birdman”.

La producción reunió a un elenco internacional que incluyó a Viggo Mortensen y Edward Norton. También se anunciaron las incorporaciones de Richard Gadd, Rhenzy Feliz, Ismael Cruz Córdova, Daniel Brühl, Rubén Blades, Alberto Guerra, Marcel Ruiz, Arian Cartaya, Óscar Jaenada, Carmen Machi y Luis Tosar.

La dirección de fotografía estuvo a cargo de Anthony Dod Mantle, reconocido por su trabajo en películas como “Slumdog Millionaire” y “Snowden”. El cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu figura como productor ejecutivo.

Residente había compartido anteriormente su entusiasmo por el proyecto, al que describió como el trabajo artístico “más complejo, más retante” y, a la vez, el más emocionante al que se había enfrentado.

Aunque la historia está centrada en Puerto Rico, la producción se realizó en República Dominicana luego de que surgieran diferencias relacionadas con los incentivos contributivos disponibles para proyectos audiovisuales en la isla.

En septiembre, cuando compartió imágenes del rodaje, Residente expresó su inconformidad con las gestiones para filmar en su tierra natal.

“Como habrán escuchado, esta película se pudo haber filmado en Puerto Rico, pero el gobierno que tenemos lo hizo imposible”, escribió entonces en sus redes sociales, donde también agradeció a República Dominicana por abrirle las puertas al equipo de producción.

“Porto Rico” no tiene fecha de estreno aún.

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