A lo largo de la historia de la humanidad han sido una constante las figuras enigmáticas cuyas historias, sean ficticias o reales, trascienden el tiempo y el espacio para convertirse en focos de inspiración por generaciones, trayendo esperanza a los más oprimidos. Tal ha sido el caso de Robin Hood, en Inglaterra; William Wallace, en Escocia; Pancho Villa, en México; Toussaint Louverture, en Haití y Louis Dominique Garthausen, alias “Cartouche”, en la Francia revolucionaria, entre muchos otros, pero ¿sabías qué en Puerto Rico también tuvimos nuestro propio forajido revolucionario durante el dominio español?

A pesar de los esfuerzos de la metrópolis por mantener sus posesiones ultramarinas, la debacle de España como potencia mundial frente a los grandes cambios internos que sufría redundó en el abandono de las últimas colonias que poseía en el Caribe, especialmente Puerto Rico.

Imagen del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román "Aguila Blanca" tomada en 1899 cuando tenía 25 años. (Dominio público )

Como bien explica el doctor Ángel Carrión Tavárez, director de Investigación y Política Pública del Instituto de Libertad Económica en su ensayo “La situación de Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX”, a finales del siglo XIX, y principios del XX, “la situación de la Isla era de pobreza extrema, desempleo alto y analfabetismo extendido; el promedio de vida se estimaba en 33 años; menos del 20% de la población sabía leer y escribir”.

El historiador Fernando Picó, en su obra “1898-La Guerra Después de la Guerra”, confirma esta realidad.

“En esa época, la situación económica del trabajador común era difícil. La mayor parte de las tierras pertenecía a ricos terratenientes, leales a la Corona española, quienes en ocasiones eran crueles y no brindaban ningún tipo de atención médica ni derechos básicos a sus trabajadores”, indica el historiador.

Dentro de este ominoso panorama de marginación surge la figura legendaria de José “Pepe” Maldonado Román, conocido por su seudónimo en el clandestinaje, “Águila Blanca”, y cuya participación durante la intentona de Yauco de 1897 le aseguró un puesto legendario en los anales de la historia de Puerto Rico.

Resentimiento contra la autoridad

Maldonado Román nació en Juana Díaz el 18 de abril de 1874 y, desde muy temprano en su vida, comenzó a tener roces con las autoridades.

“Maldonado fue encarcelado a los 11 años y comenzó a resentirse con las autoridades establecidas de la época. Más tarde, sus amigos lo conocían como don ‘Pepe’ o por los apodos de ‘Águila Blanca’ y ‘Águila Azul’”, añade Picó.

Según el historiador, Maldonado Román era considerado un delincuente común. El periódico político de la época, La Democracia, reseñó que Águila Blanca fue acusado de robo en dos ocasiones y encarcelado en 1887 y 1889. De 1890 a 1891, también estuvo brevemente en prisión por agresión agravada.

Cédula de citación para José Maldonado Román, Águila Blanca. Gaceta de Puerto Rico número 135 del 1897. (Dominio público )

“Maldonado Román, que operaba en las zonas de Juana Díaz y Ponce, continuó con su racha de asaltos y robos. Fue capturado y encarcelado de nuevo en 1896 y, aunque sus actos fueron considerados criminales por las autoridades, se ganó la admiración del pueblo jíbaro, que interpretó los actos como una rebelión contra los ricos y poderosos, y contra la Corona española, a la que consideraban opresora”, añade.

Es así como nace la leyenda de Águila Blanca.

Intentona de Yauco

En 1868 se produjo la primera insurrección de relevancia contra el gobierno español en Lares, conocida como el Grito de Lares y orquestada por los nacionalistas puertorriqueños, Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvís.

Durante los años posteriores al fracaso del Grito de Lares, las protestas y enfrentamientos con las autoridades españolas comenzaron a reportarse en pueblos como Las Marías, Adjuntas, Utuado, Vieques, Bayamón, Ciales y Palo Seco, en Toa Baja.

En 1896, un grupo de yaucanos nacionalistas reunieron fuerzas y se encontraron en el barrio Barinas, donde trazaron planes para derrocar al decrépito gobierno español. En diciembre de ese año, la Guardia Civil descubrió sus planes y arrestó a todos los implicados en el complot.

Soldados españoles que recibían la bendición durante misa en la plaza tomada de "Our islands and their people : as seen with camera and pencil" (1899) (Dominio público )

Sin embargo, rápidamente los nacionalistas reagruparon fuerzas y procuraron organizar un golpe masivo contra el gobierno español. Los conspiradores se hicieron de 300 machetes y una bandera de Puerto Rico, traída desde Nueva York. La nueva fecha para la revolución quedó programada para diciembre de 1897.

Cuando el alcalde de Yauco, Francisco Lluch Barreras, escuchó los rumores del levantamiento que se estaba preparando, notificó inmediatamente al general Sabas Marín González, Gobernador de la isla.

Fidel Vélez, uno de los líderes separatistas, descubrió que las autoridades españolas sabían de los planes y exigió a los nacionalistas que la insurrección comenzara inmediatamente.

Foto tomada del récord de Maldonado Román del Presidio Provincial de Puerto Rico. (Dominio público )

El 24 de marzo de 1897, Maldonado se unió a Vélez y sus hombres en Susúa Alta, a las afueras de Yauco. Fue en este momento en que los nacionalistas desplegaron por primera vez la bandera de Puerto Rico como estandarte nacional mientras marchaban hacia el centro del pueblo para atacar el cuartel de la Guardia Civil española y apoderarse de sus armas y municiones.

No obstante, al igual que 30 años antes, el plan fracasó estrepitosamente. Los nacionalistas fueron emboscados produciéndose un tiroteo que logró repeler a los rebeldes.

De forajido a revolucionario

Dos días después, el 26 de marzo, otro grupo intentó, sin éxito, combatir a los españoles en el barrio Quebradas de Yauco. Sobre 150 nacionalistas fueron arrestados y acusados de varios delitos contra el estado y enviados a prisión en Ponce, incluyendo a Maldonado Román.

Águila Blanca, quien no era ajeno a las prisiones españolas, logró escapar y se ocultó en un cañaveral cercano. Estando prófugo asesinó a un hombre que amenazó con delatarlo y, temiendo ser acusado por el crimen, se exilió en la ciudad de Nueva York donde se unió al Comité Revolucionario Cubano y al Ejército Libertador de Cuba.

aguila blanca (Archivo del Congreso )

Maldonado Román luchó en la hermana isla contra las fuerzas españolas, resultando herido en uno de los encontronazos.

Tras regresar a Puerto Rico, Águila Blanca continuó creciendo su leyenda, hostigando a la Guardia Civil.

Tras la Guerra Hispanoestadounidense de 1898, Puerto Rico fue anexado a Estados Unidos según los términos del Tratado de París, el 10 de diciembre de 1898. Se estableció un gobierno militar y se nombró al mayor general Nelson A. Miles como jefe del gobierno militar impuesto en la isla.

Muchos puertorriqueños, entre ellos Maldonado Román, creyeron que Puerto Rico lograría su independencia tras la guerra, sin embargo, casi de inmediato, Estados Unidos inició el proceso de “americanización” en Puerto Rico.

Tropas de la Marina de Guerra estadounidense desembarcando en el pueblo de Arroyo en 1898. Tomada del libro "Our Islands and Their People" (1899) (Dominio público )

Águila Blanca no aceptó pasivamente ese cambio y continuó enfrentándose a las autoridades y a las estructuras de poder, pero que ahora operaban bajo la bandera estadounidense. Fue perseguido por las fuerzas coloniales estadounidenses que veían los actos de Águila Blanca como “antiamericanos”. Sin embargo, muchos puertorriqueños continuaban idealizando a Maldonado Román como un símbolo de rebeldía y resistencia nacional.

Maldonado Román y sus hombres continuaron hostigando a los ricos hacendados y a la nueva autoridad invasora.

Años posteriores

En marzo de 1899, Maldonado Román participó en una pelea en Ponce y fue arrestado. Sus correligionarios intentaron en vano liberarlo y el incidente desencadenó en un enfrentamiento armado entre los compañeros de Águila Blanca y las autoridades locales. Maldonado Román perdió la vista de un ojo como consecuencia de las heridas recibidas durante la pelea.

Récord de Maldonado Román del Presidio Provincial de Puerto Rico. (Dominio público )

En su libro “Guerra contra todos los puertorriqueños”, el abogado y autor Nelson A. Denis asegura que Maldonado Román, se convirtió en dueño de una barbería ubicada en el número 351 de la calle Colton, esquina con la avenida Barbosa, en Barrio Obrero.