“Baya-Móntate” y más: el arte se mueve por Bayamón a bordo de la AMA

Bayamón - El arte sale de los espacios tradicionales de exhibición y toma las calles de Bayamón con el lanzamiento de GALERÍA Puerto Rico, una iniciativa que transforma siete autobuses de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) y una unidad del Tren Urbano (TU) en instalaciones de arte en movimiento.

El proyecto reúne a ocho artistas de Puerto Rico, Colombia y Venezuela, quienes utilizaron estas unidades como grandes lienzos para plasmar coloridas obras inspiradas en la identidad cultural, la música y las experiencias humanas.

Las piezas recubren las carrocerías de los vehículos que recorrerán distintas rutas de Bayamón y el área metropolitana, con el propósito de acercar el arte a la vida cotidiana y darle mayor visibilidad al transporte público. La exhibición se extenderá hasta finales de enero de 2027.

“Esta iniciativa transforma la experiencia de quienes utilizan nuestras guaguas diariamente. Nos permite acercar el arte a las comunidades, proyectar una nueva imagen de la AMA y despertar el interés de nuevos usuarios. Queremos que la ciudadanía vea en nuestras guaguas no solo un medio de transportación, sino también un espacio de conexión con nuestra cultura y nuestra identidad como puertorriqueños”, expresó el presidente de la AMA, Luis González Rosario.

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Ocho artistas y arte en movimiento

Según se informó, la selección de los artistas surgió de una convocatoria que recibió más de 1,000 solicitudes y casi 300 propuestas.

Estas fueron evaluadas tomando en consideración la trayectoria de cada artista, el impacto visual y la conexión cultural de sus trabajos, hasta conformar el grupo de ocho creadores que integró disciplinas como el muralismo, el arte urbano, la ilustración, la pintura y el arte digital.

Las obras de los artistas puertorriqueños que forman parte del proyecto son “Soñando”, de Sergio “STUFF” Vázquez; “Baya-Móntate”, de Spear Torres; “Seguimos Aquí”, de Abismael “Aby” Ruiz; “La Mirada”, de Don Rimx; y “Baitcaster Zippo”, de Carlos Dávila Rinaldi. A estas se suman “El Coquí de Golden”, del venezolano Golden; “PERREO RICO”, del colombiano MANIATIC; y “Seguimos Siendo Niños”, del también colombiano AGÜD.

“Baya-Móntate es una frase bien clásica aquí en Bayamón. Esto son como murales, pero con ruedas. Y se está moviendo por ahí, para que la gente lo vea por las rutas y así se expone el trabajo de uno también, es chévere que se vea nuestro arte en otros espacios”, comentó Torres a El Nuevo Día sobre su guagua, una obra que rinde homenaje a su pueblo natal, Bayamón.

Por su parte, Don Rimx encontró la inspiración para su propuesta en sus propias experiencias como usuario del transporte público durante su juventud.

“La inspiración para mi pieza es precisamente la experiencia de coger la guagua”, aseguró por su parte Don Rimx. “Yo para ir a la universidad, para ir a la High, siempre tomaba la guagua específicamente la de la Metrobús 2, que era una guagua que salía de aquí de Bayamón. Y me fui en ese viaje, cuando uno está montado en la guagua, uno está callado, pero uno está mirando todo alrededor”.

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Más allá de plasmar un recuerdo personal, el artista destacó la importancia de iniciativas que permitan integrar el arte a espacios de uso cotidiano y acercarlo a más personas.

“Estoy muy honrado de poder aportar con cosas que enriquezcan la cultura de Puerto Rico y más aún el sistema de transportación pública de Puerto Rico, que es algo que siempre he utilizado. Se necesitan más proyectos como este, que lo hagan atractivo para usarlo”, aseguró Don Rimx.

En el caso de Carlos Dávila Rinaldi, la oportunidad de intervenir una unidad de transporte público también representó una manera de ampliar los espacios de exhibición de su trabajo y llevarlo directamente a las comunidades.

“Esta serie artística empezó en los años 80 y ha evolucionado desde entonces”, contó Dávila Rinaldi sobre su pieza “Baitcaster Zippo”. “Hace años participé de Taxi Galería, pero el carro era limitado y este lienzo está mucho mejor porque es bien grande. Lo que me gusta es que se trata de una manera de llevar el arte a la gente, en vez de que la gente vaya a la galería a verlo, que a veces es más difícil. La galería está en la calle y los cuadros están corriendo por ahí”.

Por su parte, el presidente de Yellow Media Group, Tito Feliciano destacó el potencial del proyecto para convertir el transporte público en una plataforma de expresión artística para conectar con las comunidades.

“GALERÍA Puerto Rico es un proyecto que demuestra que el transporte público es mucho más que un medio para llegar de un lugar a otro. Es un espacio que conecta personas, comunidades y marcas. Esta iniciativa busca darles una nueva dimensión a esos espacios, convirtiéndolos en escenarios para el talento artístico y evidenciando cómo la creatividad puede generar conexiones que van más allá de lo convencional”, afirmó.

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