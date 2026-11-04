Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
4 de noviembre de 2026
84°Probabilidad de lluvias y tronadas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Maná dará concierto gratis por YouTube

Para celebrar sus 40 años de trayectoria

4 de noviembre de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo de la banda mexicana Maná. EFE/ Enric Fontcuberta (EFE/ Enric Fontcuberta)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La banda mexicana Maná estrenará el próximo 6 de noviembre en YouTube un concierto grabado en el emblemático anfiteatro Red Rocks, en Colorado (Estados Unidos), como parte de las celebraciones por sus cuarenta años de trayectoria, informó este martes la plataforma de streaming en un comunicado.

RELACIONADAS

El espectáculo, titulado “Vivir Sin Aire Tour (Live from Red Rocks)”, se estrenará a las 18:30 hora local de Ciudad de México (00:30 GMT del sábado) de manera gratuita a través del canal oficial de la banda y permanecerá disponible en la plataforma una vez concluida la transmisión.

La presentación fue grabada en el anfiteatro Red Rocks, situado en Morrison, Colorado, un recinto al aire libre conocido por sus formaciones rocosas naturales y por haber acogido conciertos de figuras como Jimi Hendrix y The Rolling Stones.

El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. Visitaron Puerto Rico por primera vez los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 1995 en el Coliseo Roberto Clemente. Concierto de Maná en el Coliseo de Puerto Rico en el 2022.
1 / 11 | Una mirada a la última visita de Maná a Puerto Rico . El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. - Ramon "Tonito" Zayas

Para el vocalista de Maná, Fher Olvera, actuar en este escenario tuvo un significado especial, pues recordó que cuando tenía 21 años vivía en Denver, donde trabajaba lavando platos, y soñaba con presentarse algún día en ese lugar.

“¿Qué se sentirá tocar aquí?”, se preguntaba entonces el músico, según relató en un minidocumental difundido con motivo del estreno.

Décadas después, Olvera pudo cumplir aquel sueño junto a la agrupación mexicana, que durante el concierto interpreta algunos de sus temas más conocidos, como “Rayando el sol”, “Clavado en un bar”, “Labios compartidos” y “Oye mi amor”.

El lanzamiento, realizado en colaboración con YouTube y Warner Music, coincide con las celebraciones por las cuatro décadas de trayectoria de Maná, una de las agrupaciones mexicanas de mayor proyección internacional dentro del rock en español.

La banda, que recientemente obtuvo el reconocimiento a artista pop latino del año en la categoría de dúo o grupo en los Premios Billboard de la Música Latina 2026, continúa con su gira “Vivir Sin Aire Tour” por Estados Unidos y Latinoamérica.

Entre sus próximas presentaciones figuran conciertos en Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, antes de concluir con dos actuaciones en Ciudad de México.

Tags
Maná
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: