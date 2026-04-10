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prima:De la radio “underground” al lleno total: la historia detrás del boom de Maná en Puerto Rico

El fenómeno de Maná en la isla comenzó en los 90 con una apuesta arriesgada que terminó transformando el rock en español en Puerto Rico

10 de abril de 2026 - 3:02 PM

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El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. Visitaron Puerto Rico por primera vez los días 12, 13, 14 y 15 de mayo de 1995 en el Coliseo Roberto Clemente. Concierto de Maná en el Coliseo de Puerto Rico en el 2022.
1 / 11 | De la radio “underground” al lleno total: la historia detrás del boom de Maná en Puerto Rico. El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. - Ramon "Tonito" Zayas
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Hace más de 30 años atrás un gran sector del público puertorriqueño, que en aquel entonces era en su mayoría adolescentes y jóvenes adultos, descubrieron las canciones de un grupo de rock en español llegado desde México, que los atrapó por su sonido pegajoso y sus letras con mensajes variados. Hoy en día, la agrupación Maná no solo mantiene su vigencia ante sus fieles seguidores, sino que ha logrado calar profundo en las nuevas generaciones.

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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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