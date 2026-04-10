1 / 11 De la radio “underground” al lleno total: la historia detrás del boom de Maná en Puerto Rico

El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín.

Ramon "Tonito" Zayas