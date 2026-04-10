1 / 11 | De la radio “underground” al lleno total: la historia detrás del boom de Maná en Puerto Rico. El grupo Maná, tal y como se conoce hoy día, nació en 1987 con sus miembros originales Fernando “Fher” Olvera (vocalista), los hermanos Ulises (guitarra) y Juan Calleros (bajo), así como Álex González (batería). En la actualidad todos ellos se mantienen activos, con la excepción de Ulises. El puesto de guitarrista lo ocupa desde 1994 Sergio Vallín. - Ramon "Tonito" Zayas
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De la radio “underground” al lleno total: la historia detrás del boom de Maná en Puerto Rico
El fenómeno de Maná en la isla comenzó en los 90 con una apuesta arriesgada que terminó transformando el rock en español en Puerto Rico
10 de abril de 2026 - 3:02 PM