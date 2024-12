Fher, de Maná, le tira nuevamenta a Bad Bunny y al reguetón

Esta no es la primera ocasión en la que el intérprete de “Oye mi amor” deja saber su opinión sobre el reguetonero puertorriqueño, ya que en una entrevista a Billboard dejó claro que no le gustaba su música. “Que a mí no me guste o que me guste un poquito el reguetón, pues quizás para bailar, pero el que sí de plano no lo puedo escuchar mucho es al Bad Bunny. De veras lo respeto, él se ha hecho muy famoso, ha llegado a lugares donde nadie ha llegado de los latinos y eso tiene un mérito, por un lado, pero no por eso va a tener que gustar”, afirmó rotundamente.