EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Maná tendrá dos conciertos en Puerto Rico en 2026

La famosa banda de rock hará su parada en la isla como parte de la gira “Vivir Sin Aire”

2 de diciembre de 2025 - 10:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maná lleva su "Vivir sin aire tour", por ciudades de Estados Unidos. (Timothy Norris)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El grupo de rock mexicano Maná regresa a Puerto Rico en concierto los días 9 y 10 de abril de 2026 al Coliseo de Puerto Rico.

Luego de tres años de ausencia, la icónica agrupación presentará su nueva y exitosa gira titulada “Vivir Sin Aire” que a partir de este fin de semana seguirá su ruta por Estados Unidos en ciudades como San José, Nueva York, Miami, Houston y Texas, entre otras.

Maná rompió récord de presentaciones en Los Ángeles, 43 en total, superando el hito que pertenecía a Bruce Springsteen, quien tiene 41 actualmente.

En Puerto Rico han tenido varios éxitos número uno, como “Rayando el sol”, “Clavado en un bar”, “Mariposa traicionera”, “Vivir sin aire” y “Labios compartidos”. Las múltiples veces que Maná se ha presentado en Puerto Rico ha llenado a capacidad todas las localidades (Coliseo Roberto Clemente, Hiram Bithorn y Coliseo de Puerto Rico).

Maná ha acumulado numerosos récords en la industria, incluyendo ser la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2025. Son el grupo de rock latino con el mayor número de entradas en la lista Hot Latin Songs de Billboard (33 entradas) y en Latin Airplay (36 entradas). Siete de sus álbumes han alcanzado el puesto No. 1 en las listas latinas de Billboard, consolidando su estatus como la banda de rock latino con más discos en la cima de los charts.

Su impacto monumental ha sido reconocido con prestigiosos honores, incluidos cuatro premios Grammy, 9 Latin Grammys y el Latin Billboard Lifetime Achievement Award. Maná también fue nombrado Persona del Año por la Latin Grammy y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El concierto de Maná en Puerto Rico es una producción de José Dueño, La venta de boletos comienza este viernes 5 de diciembre a las 10 a.m. a través de Ticketera (www.ticketera.com).

Fher, cantante principal de Maná, se ganó el aplauso del público presente. “Rayando el sol”, “Te lloré todo un río”, “Mariposa traicionera” y “Clavado en un bar” fueron algunos de los éxitos que se escucharon durante el concierto. La semana pasada el grupo Maná estuvo por Colombia y este mes se dirigen nuevamente a La Residencia en Los Ángeles en ruta a cumplir 12 “sold outs”, para después regresar a presentarse en su natal México.
1 / 9 | Maná pone a cantar y recordar al público boricua. Fher, cantante principal de Maná, se ganó el aplauso del público presente. - Stephanie Rojas

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
