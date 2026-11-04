Describen el encuentro de León XIV y Bob Dylan en el Vaticano

El papa León XIV se reunió este miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano con el cantautor estadounidense y premio nobel de Literatura Bob Dylan, que se encuentra en Italia por su gira europea.

El autor de “Like a Rolling Stone”, de 85 años, acudió ante el pontífice de Chicago completamente vestido de negro, con guantes y una capucha del mismo color cubriendo su cabeza, de acuerdo a algunas fotos difundidas por la oficina de prensa vaticana.

En las imágenes puede verse al papa sonriente y a ambos sentados ante una mesa en la biblioteca apostólica.

El subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, Antonio Spadaro, explicó en las redes sociales que él mismo acompañó a Dylan ante el pontífice.

“No sin la emoción de vivir un encuentro que tiene el sabor de la historia y la sensación de que, a cada paso en el Palacio apostólico, podría haber ocurrido cualquier cosa”, escribió Spadaro.

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León XIV ha demostrado conocer la obra del poeta de la música y hasta llegó a citarlo el pasado julio en el prólogo de un libro, “Disarmata e disarmante. La pace è un dono”, para advertir de los riesgos del rearme y del uso armamentístico de la energía nuclear.

En concreto, utilizó un verso de un tema escrito por Dylan en 1963, en plena Guerra Fría, y que había permanecido inédito durante medio siglo, “Go Away you bomb”: “I hate you cause yer man made and man owned an” man handled” (Te odio porque te ha creado el hombre, y el hombre te posee y te manipula), era la frase.

El pasado julio León XIV ya se reunió con otro icono estadounidense del “rock”, Patti Smith, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.