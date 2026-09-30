“Hulk” llega al Vaticano: Lou Ferrigno cumple su sueño de conocer al papa León XIV

El Increíble Hulk cumplió el miércoles el sueño de su infancia al reunirse con el papa León XIV.

Lou Ferrigno, que interpretó al personaje de Marvel durante su emisión en la televisión estadounidense entre 1977 y 1982, se reunió con el papa estadounidense y charló brevemente con él al término de la audiencia general de León en la Plaza de San Pedro.

“Estoy aquí porque conocer al Papa es el sueño de toda mi vida”, declaró Ferrigno a los periodistas. Tras señalar que una parte de su familia es originaria de la región meridional de Amalfi, Ferrigno explicó que creció oyendo hablar del Papa en el seno de una familia italiana católica.

“Me siento muy, muy honrado de estar aquí para ver al papa León, porque es lo que he soñado toda mi vida; es un sueño hecho realidad”.

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Posó para los fotógrafos, imitando el gesto que le hizo famoso en su transformación en la gran pantalla de Bruce Banner al superhéroe Hulk: levantar los puños y luego bajarlos con un movimiento aplastante.