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Laura Bozzo sale de cuidados intensivos y su hija dice que “ya está gritándole a las enfermeras”

La hija mayor de la presentadora peruana continúa recuperándose tras una grave complicación de salud

4 de noviembre de 2026 - 11:39 AM

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Laura Bozzo salió de la Unidad de Cuidados Intensivos. (Foto: Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La hija mayor de la presentadora peruana Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, informó que su madre ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que ya se encuentra en una habitación, donde incluso ha retomado su característica personalidad, al punto de que “ya está gritándole a las enfermeras”.

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Durante una intervención en el programa peruano “Amor y fuego”, Victoria contó que a su madre “la acaban de sacar” de cuidados intensivos y que ahora permanece en una habitación.

Al ser cuestionada sobre lo que han dicho los médicos acerca de su recuperación, la hija mayor de Bozzo explicó que entre ayer y hoy han observado grandes mejorías y que su evolución dependerá de cómo continúe respondiendo al tratamiento. Sin embargo, reveló entre risas que Laura “ya está gritándole a las enfermeras”.

Lo que realmente le ocurrió a Laura Bozzo

Victoria relató que su madre se encontraba en Acapulco junto a su otra hija y su asistente personal cuando, en medio de la noche, comenzó a experimentar fuertes dolores, por lo que decidieron llamar a una ambulancia.

“La llevan a un hospital que literal le salvó la vida. Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10 % de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave. Entra, le hacen la cirugía y luego al día siguiente, como ellos no tienen la capacidad que tiene un hospital como uno en el D. F., obviamente dicen: ‘Vamos a trasladarla’”, explicó Victoria.

La hija mayor de Laura también reveló que, durante su estado más delicado, la presentadora necesitó un tubo para respirar y que llegó a sentir incertidumbre sobre su evolución. “No sabía qué podía pasar”, expresó.

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Laura Bozzo
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