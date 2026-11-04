Laura Bozzo sale de cuidados intensivos y su hija dice que “ya está gritándole a las enfermeras”

La hija mayor de la presentadora peruana Laura Bozzo, Victoria de la Fuente, informó que su madre ya salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y que ya se encuentra en una habitación, donde incluso ha retomado su característica personalidad, al punto de que “ya está gritándole a las enfermeras”.

Durante una intervención en el programa peruano “Amor y fuego”, Victoria contó que a su madre “la acaban de sacar” de cuidados intensivos y que ahora permanece en una habitación.

Al ser cuestionada sobre lo que han dicho los médicos acerca de su recuperación, la hija mayor de Bozzo explicó que entre ayer y hoy han observado grandes mejorías y que su evolución dependerá de cómo continúe respondiendo al tratamiento. Sin embargo, reveló entre risas que Laura “ya está gritándole a las enfermeras”.

Lo que realmente le ocurrió a Laura Bozzo

Victoria relató que su madre se encontraba en Acapulco junto a su otra hija y su asistente personal cuando, en medio de la noche, comenzó a experimentar fuertes dolores, por lo que decidieron llamar a una ambulancia.

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“La llevan a un hospital que literal le salvó la vida. Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10 % de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave. Entra, le hacen la cirugía y luego al día siguiente, como ellos no tienen la capacidad que tiene un hospital como uno en el D. F., obviamente dicen: ‘Vamos a trasladarla’”, explicó Victoria.