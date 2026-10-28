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Laura Bozzo presenta leve mejoría mientras sigue hospitalizada

Permanece en el área de cuidados intensivos, según se ha informado

28 de octubre de 2026 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Laura Bozzo, en "La casa de los famosos". (Captura)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Laura Bozzo lleva 13 días hospitalizada, luego de que una complicación intestinal la llevara al quirófano de emergencia en Acapulco.

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El pasado 13 de octubre, la conductora fue intervenida por una úlcera duodenal perforada; sin embargo, tras presentar complicaciones como neumonía y sepsis, fue trasladada en ambulancia a un hospital en la Ciudad de México, donde permanece en el área de cuidados intensivos

Ahora, y de acuerdo con información difundida por el programa “Hoy”, Bozzo presenta una pequeño avance, aunque su situación sigue siendo complicada y la neumonía no cede.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, explicó ayer la conductora Martha Figueroa.

Figueroa también detalló que la frecuencia cardiaca de Bozzo fue reportada como estable y, hasta el momento, no ha sido necesario volver a entubarla.

Ante la preocupación que ha despertado la salud de la peruana, varias han sido las figuras que han salido a expresar su apoyo, entre ellas Cristian Zuárez, su expareja.

“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, afirmó el cantante al programa “Desvelados” de América TV.

Zuárez, además, hizo un llamado al público para unirse y pedir la pronta recuperación de la presentadora:

“Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, finalizó.

Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000En el 2025, Laura Bozzo participó en "La casa de los famosos: All-Stars". Fue la octava habitante eliminada.
1 / 16 | Laura Bozzo: De "Laura en América" a "La casa de los famosos All-Stars". Laura Bozzo fue la conductora del popular programa Laura en América, transmitido a fines de la década de 1990 y principio de los 2000
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