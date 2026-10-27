Icónica: Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears

Paris Hilton se adelantó a las celebraciones de Halloween al sorprender a sus seguidores con un espectacular homenaje a su cercana amiga, Britney Spears.

La empresaria y DJ estadounidense recreó el legendario vestuario que la Princesa del Pop lució durante los MTV Video Music Awards de 2001 al interpretar su éxito “I’m a Slave 4 U”.

El atrevido atuendo incluyó el recordado top verde, shorts decorados con pedrería, botas altas y, como toque final, una serpiente pitón para evocar uno de los momentos más emblemáticos de la cultura pop.

A través de sus redes sociales, Hilton compartió las imágenes y un video en formato reel donde se le ve posando e imitando los característicos movimientos de la cantante mientras suena de fondo el famoso tema musical.

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La publicación desató miles de reacciones entre sus fanáticos al revivir la memoria de aquella actuación inolvidable que marcó la historia de la televisión y de la música pop.