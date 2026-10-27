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Icónica: Paris Hilton rinde homenaje a Britney Spears

La empresaria y DJ estadounidense recreó uno de sus legendarios vestuarios

27 de octubre de 2026 - 4:58 PM

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ARCHIVO - Paris Hilton llega a la Gala Pre-Grammy el sábado 31 de enero de 2026, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California (AP Photo/Chris Pizzello,File) (Chris Pizzello)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Paris Hilton se adelantó a las celebraciones de Halloween al sorprender a sus seguidores con un espectacular homenaje a su cercana amiga, Britney Spears.

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La empresaria y DJ estadounidense recreó el legendario vestuario que la Princesa del Pop lució durante los MTV Video Music Awards de 2001 al interpretar su éxito “I’m a Slave 4 U”.

El atrevido atuendo incluyó el recordado top verde, shorts decorados con pedrería, botas altas y, como toque final, una serpiente pitón para evocar uno de los momentos más emblemáticos de la cultura pop.

A través de sus redes sociales, Hilton compartió las imágenes y un video en formato reel donde se le ve posando e imitando los característicos movimientos de la cantante mientras suena de fondo el famoso tema musical.

La publicación desató miles de reacciones entre sus fanáticos al revivir la memoria de aquella actuación inolvidable que marcó la historia de la televisión y de la música pop.

Con este gesto, la celebridad dejó en evidencia la amistad y el vínculo que ha mantenido con la intérprete a lo largo de los años.

Tags
Paris HiltonBritney Spears
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