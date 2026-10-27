Latin Grammy anuncia a Cristian Castro y más artistas para su gala del 2026

Este año, Camila Fernández obtuvo una nominación a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “La Fernández”. Feid recibió nominaciones a Mejor Interpretación Urbana por “Se lo juro mor”, a Mejor Interpretación de Reggaeton junto a KAROL G por “Verano rosa” y a Mejor Canción de Rap/Hip-Hop como compositor de “Poder”. Fonseca está nominado al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Antes que el tiempo se vaya”. Grupo Frontera obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña por “Lo que me falta por llorar”, y Adelaido “Payo” Solís III —miembro de la agrupación— está nominado en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana como compositor por el tema “No capea” de Grupo Frontera junto a Xavi. Luis Figueroa está nominado a Mejor Álbum de Salsa por “El Relevo”. Milo J recibió nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico por “La vida era más corta”, a Grabación del Año por “Niño”, a Canción del Año por “Solifican12” y a Mejor Interpretación Urbana por “Gil” junto a Trueno; el álbum también obtuvo una nominación a Mejor Diseño de Empaque. Niña Pastori esta nominada al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Color Fania”. Reik y Yami Safdie están ambos nominados al Mejor Álbum de Pop Tradicional por “TQ+ y Querida yo”, respectivamente. Sofía Reyes y Luísa Sonza están nominadas a la Mejor Interpretación de Reggaeton por “Uñas afiladas”, mientras que The Warning comparte el crédito de composición de la Mejor Canción de Rock por “Ego”. Cristian Castro está entre los intérpretes de “Osadía”, nominada a Mejor Canción Regional Mexicana y compuesta por Eden Muñoz.