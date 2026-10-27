Latin Grammy anuncia a Cristian Castro y más artistas para su gala del 2026
Igualmente se dio a conocer a quién le dedicarán el homenaje de la velada
27 de octubre de 2026 - 12:11 PM
27 de octubre de 2026 - 12:11 PM
La Academia Latina de la Grabación anunció actuaciones adicionales para la 27 Entrega Anual del Latin Grammy.
La lista incluye a Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y The Warning.
La ceremonia también incluirá un homenaje al legado de José Alfredo Jiménez, uno de los más grandes cantautores de México, con motivo del centenario de su natalicio. El tributo reunirá a artistas de distintas generaciones para honrar al “Rey de la Canción Ranchera” y dar nueva vida a los temas emblemáticos que definieron la identidad musical de México y la llevaron por el mundo.
Edgar Barrera será el productor del tributo musical. Barrera lidera las nominaciones con 10, incluyendo créditos en Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año; tres nominaciones a Mejor Canción Regional Mexicana por “Ese hombre es malo”, “No capea” y “Ojitos bellos”; y nominaciones a Compositor del Año y Productor del Año.
Este año, Camila Fernández obtuvo una nominación a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por “La Fernández”. Feid recibió nominaciones a Mejor Interpretación Urbana por “Se lo juro mor”, a Mejor Interpretación de Reggaeton junto a KAROL G por “Verano rosa” y a Mejor Canción de Rap/Hip-Hop como compositor de “Poder”. Fonseca está nominado al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Antes que el tiempo se vaya”. Grupo Frontera obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Álbum de Música Norteña por “Lo que me falta por llorar”, y Adelaido “Payo” Solís III —miembro de la agrupación— está nominado en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana como compositor por el tema “No capea” de Grupo Frontera junto a Xavi. Luis Figueroa está nominado a Mejor Álbum de Salsa por “El Relevo”. Milo J recibió nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum Folclórico por “La vida era más corta”, a Grabación del Año por “Niño”, a Canción del Año por “Solifican12” y a Mejor Interpretación Urbana por “Gil” junto a Trueno; el álbum también obtuvo una nominación a Mejor Diseño de Empaque. Niña Pastori esta nominada al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por “Color Fania”. Reik y Yami Safdie están ambos nominados al Mejor Álbum de Pop Tradicional por “TQ+ y Querida yo”, respectivamente. Sofía Reyes y Luísa Sonza están nominadas a la Mejor Interpretación de Reggaeton por “Uñas afiladas”, mientras que The Warning comparte el crédito de composición de la Mejor Canción de Rock por “Ego”. Cristian Castro está entre los intérpretes de “Osadía”, nominada a Mejor Canción Regional Mexicana y compuesta por Eden Muñoz.
Además, como ya se había anunciado, Roselyn Sánchez regresará como presentadora.
El Latin Grammy se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia televisada, de tres horas de duración, se transmitirá por Univision a partir de las 8:00 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7:00 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).
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