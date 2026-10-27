Noche de Catrinas en el Museo de Las Américas

El Museo de Las Américas invita al público a celebrar una nueva edición de su tradicional Noche de Catrinas el jueves, 29 de octubre de 2026, que en esta ocasión estará dedicada al centenario del natalicio del compositor puertorriqueño Catalino “Tite” Curet Alonso, una figura fundamental de la canción popular caribeña.

La Noche de Catrinas es una de las celebraciones más esperadas del calendario del Museo. Inspirada en el Día de los Muertos, tradición mexicana que honra la memoria de los seres queridos mediante el arte, la música, el color y la espiritualidad, la actividad será un encuentro entre las expresiones culturales de México y Puerto Rico. En su edición de 2026, el homenaje a Curet Alonso será el hilo conductor de una velada que reconocerá el valor de la memoria, la identidad y el legado de quienes han contribuido a enriquecer nuestra cultura.

Para facilitar la llegada de los asistentes al Viejo San Juan, habrá transporte gratuito, cortesía de Codevisa, desde el edificio del Salvation Army (Ave. Fernández Juncos) hasta el Cuartel de Ballajá.

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En el Altar de Muertos se recordarán, además, otros artistas y personalidades del ámbito cultural fallecidos durante el pasado año: Betsy Padín, Doribela Barbosa, Rafael Ferrer, Nilsevady Fussá Ayuso, William Anthony “Willy” Colón, Mario Cepeda Brenes, Jorge Rodríguez, María Clemencia López Ramírez, José Ignacio Jiménez, Federico Farrington, Robinson Rosado, Toni Hambleton y José Orta Rivera.

El público está invitado a pasar al altar para rendir tributo con sus ofrendas y mensajes y a sumarse a la celebración con atuendos de catrinas y catrines.

La programación comenzará a las 6:00 p.m. con una Invocación Teotihuacana, a cargo de Enrique Cárdenas, que dará inicio a la velada con una experiencia simbólica vinculada a la espiritualidad y las tradiciones ancestrales.

A las 6:30 p.m., la escritora Mayra Leticia Ortiz Padua presentará la lectura del cuento “El rostro de las flores”, seguida de una actividad creativa que invita al público a acercarse a la literatura y la expresión artística desde la imaginación. A continuación, el grupo Mi Plena llevará su propuesta musical a distintos espacios del Museo, entre ellos el altar, los pasillos y la tarima principal, creando un ambiente festivo que acompañará al público durante la celebración.

La música y la danza continuarán a las 7:30 p.m. con la presentación de Valeria Gallart y el Grupo de Baile Citlali, y, seguidos por Avance on Stage 2.0, antes de dar paso al gran cierre musical de la noche, a las 9:00 p.m., con la cantautora Andrea Cruz.

Como parte de su compromiso con iniciativas que promueven la solidaridad y el sentido de comunidad, este año el Museo de Las Américas contará además con la colaboración de LifeLink de Puerto Rico.

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La organización tendrá una mesa informativa para orientar al público sobre la donación y ofrecer la oportunidad de registrarse como donante. Asimismo, el altar incluirá fotografías de algunos donantes, integrando a la celebración un espacio de reconocimiento y memoria que invita a reflexionar sobre el valor de la donación y su impacto en la vida de otras personas.

“Para LifeLink, cada donante representa un acto de generosidad que trasciende el tiempo: una historia que no termina con la partida, sino que continúa viviendo en otras personas. Por eso, espacios como Noche de Catrinas son tan significativos; nos permiten recordar, honrar y celebrar esos legados, acompañando a las familias que mantienen viva la memoria de sus seres queridos y reconociendo el impacto que su decisión de donar puede tener en la vida de otros”, expresó Jennifer Oquendo, Senior Public Affairs Coordinator de LifeLink.