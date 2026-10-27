Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
89°Lluvias aisladas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tras doble asesinato en el sur, Jowell revela que también perdió unos $500,000

El artista afirmó que él y su compañero Randy perdieron el dinero en un conflicto que intentaron resolver por la vía legal

27 de octubre de 2026 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Duo Jowell & Randy. (Marta Lavandier)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El reguetonero Jowell, integrante del dúo Jowell & Randy, cuestionó la respuesta del sistema judicial de Puerto Rico tras el caso de William Rivera Sánchez, un hombre que denunció haber sido víctima de fraude y reclamó ante los tribunales la devolución de su dinero antes de asesinar a dos personas vinculadas a sus demandas y posteriormente quitarse la vida, según las informaciones publicadas sobre el caso.

RELACIONADAS

Al reaccionar a los hechos, el artista reveló que él y Randy también perdieron alrededor de 500,000 dólares en una situación que intentaron resolver por la vía legal, pero que, según afirmó, no tuvo consecuencias satisfactorias para ellos.

A través de su cuenta en X, Jowell aclaró que nada justifica quitarles la vida a otras personas, aunque manifestó comprender la impotencia y la frustración que puede sentir alguien cuando considera que no encuentra respuesta en la justicia.

“No se justifica el que haya quitado la vida a dos personas, paz a sus almas… aunque en parte puedo entender la impotencia y el nivel de frustración”, escribió el cantante.

El artista explicó que él y Randy intentaron recuperar legalmente el dinero que, según su versión, les desaparecieron, pero la persona involucrada se declaró en quiebra y continúa su vida sin enfrentar consecuencias.

“Desgraciadamente las leyes están hechas para que los listos se mantengan siendo listos y los demás que se jodan”, agregó.

Reclamos de William Rivera ante los tribunales

Según ha publicado El Nuevo Día, Rivera Sánchez había demandado a Félix Plaud de Choudens por presunto fraude y reclamaba la devolución de $100,000.

El acuerdo alcanzado entre ambos en agosto de 2025 contemplaba pagos para saldar esa suma; sin embargo, Rivera alegó que los desembolsos dejaron de realizarse regularmente y que todavía quedaban $13,500 pendientes.

El 28 de septiembre de 2026, Rivera presentó una moción escrita a mano ante el Tribunal de San Juan para solicitar que se ordenara a Plaud pagar el balance restante en un plazo de siete días.

La demanda original, presentada en febrero de 2025, también reclamaba una indemnización de al menos $500,000 por daños que Rivera alegaba haber sufrido. Según el documento, sus aportaciones incluían inversiones vinculadas a un dispensario de cannabis medicinal, alquileres atrasados, materiales de construcción, equipos y permisos.

Rivera había presentado, además, una segunda demanda en junio de 2026, en la que alegaba haber invertido $161,000 en un proyecto para establecer un dispensario en Cupey. En ese proceso figuraba como codemandado el abogado Luis A. Quiñones González, la otra persona asesinada.

Rivera, de 45 años, publicó videos en redes sociales en los que se atribuyó los asesinatos de Quiñones González, ocurrido en Ponce, y de Plaud de Choudens, cuyo cuerpo fue encontrado en Guayama. Horas después, fue hallado sin vida en una residencia del sector Useras, en Santa Isabel en la costa sur de Puerto Rico.

“¡Asesiné!”: hombre confiesa que mató a un abogado y a un activista del PNP. Aquí el aterrador video

“¡Asesiné!”: hombre confiesa que mató a un abogado y a un activista del PNP. Aquí el aterrador video

Las autoridades investigan la desaparición de Félix Plaud, mientras el licenciado Luis Quiñones fue asesinado a tiros en Ponce. Poco después, la Uniformada indicó que el hombre en este video fue hallado sin vida en Santa Isabel.

Tags
AsesinatosJowell & Randy
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: