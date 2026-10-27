Tras doble asesinato en el sur, Jowell revela que también perdió unos $500,000

El reguetonero Jowell, integrante del dúo Jowell & Randy, cuestionó la respuesta del sistema judicial de Puerto Rico tras el caso de William Rivera Sánchez, un hombre que denunció haber sido víctima de fraude y reclamó ante los tribunales la devolución de su dinero antes de asesinar a dos personas vinculadas a sus demandas y posteriormente quitarse la vida, según las informaciones publicadas sobre el caso.

Al reaccionar a los hechos, el artista reveló que él y Randy también perdieron alrededor de 500,000 dólares en una situación que intentaron resolver por la vía legal, pero que, según afirmó, no tuvo consecuencias satisfactorias para ellos.

A través de su cuenta en X, Jowell aclaró que nada justifica quitarles la vida a otras personas, aunque manifestó comprender la impotencia y la frustración que puede sentir alguien cuando considera que no encuentra respuesta en la justicia.

“No se justifica el que haya quitado la vida a dos personas, paz a sus almas… aunque en parte puedo entender la impotencia y el nivel de frustración”, escribió el cantante.

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No se justifica el q haya quitado la vida a dos personas , paz a sus almas… aunque en parte puedo entender la impotencia y el nivel de frustración. A Randy y a mi nos desaparecieron medio millón de dólares como por arte de magia, tratamos por lo legal, la persona se fué en quiebra y hoy día sigue por ahi lo más normal sin ninguna consecuencia … desgraciadamente las leyes están echas para que los listos se mantengan siendo listos y los demás q se jodan. Lo único que podemos hacer es decirles “Cuídense” , de gente como Félix Plaud (QEPD) y la Contable Angela Vega de Quality Accounting (Rio Grande) asi mismo, con nombre y apellido para que nadie mas caiga en una desgracia similar. — Jowell (@jowell1) October 26, 2026

El artista explicó que él y Randy intentaron recuperar legalmente el dinero que, según su versión, les desaparecieron, pero la persona involucrada se declaró en quiebra y continúa su vida sin enfrentar consecuencias.

“Desgraciadamente las leyes están hechas para que los listos se mantengan siendo listos y los demás que se jodan”, agregó.

Reclamos de William Rivera ante los tribunales

Según ha publicado El Nuevo Día, Rivera Sánchez había demandado a Félix Plaud de Choudens por presunto fraude y reclamaba la devolución de $100,000.

El acuerdo alcanzado entre ambos en agosto de 2025 contemplaba pagos para saldar esa suma; sin embargo, Rivera alegó que los desembolsos dejaron de realizarse regularmente y que todavía quedaban $13,500 pendientes.

El 28 de septiembre de 2026, Rivera presentó una moción escrita a mano ante el Tribunal de San Juan para solicitar que se ordenara a Plaud pagar el balance restante en un plazo de siete días.

La demanda original, presentada en febrero de 2025, también reclamaba una indemnización de al menos $500,000 por daños que Rivera alegaba haber sufrido. Según el documento, sus aportaciones incluían inversiones vinculadas a un dispensario de cannabis medicinal, alquileres atrasados, materiales de construcción, equipos y permisos.

Rivera había presentado, además, una segunda demanda en junio de 2026, en la que alegaba haber invertido $161,000 en un proyecto para establecer un dispensario en Cupey. En ese proceso figuraba como codemandado el abogado Luis A. Quiñones González, la otra persona asesinada.

Rivera, de 45 años, publicó videos en redes sociales en los que se atribuyó los asesinatos de Quiñones González, ocurrido en Ponce, y de Plaud de Choudens, cuyo cuerpo fue encontrado en Guayama. Horas después, fue hallado sin vida en una residencia del sector Useras, en Santa Isabel en la costa sur de Puerto Rico.

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