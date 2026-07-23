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Bad Bunny lleva “Safaera” con Jowell y Randy al último concierto de la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

“De Puerto Rico para el mundo”, exclamó Benito Antonio Martínez Ocasio ante su fanaticada en Bruselas

23 de julio de 2026 - 9:36 PM

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Bad Bunny en el cierre de su gira con Jowell y Randy. (Eric Rojas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bruselas- Bad Bunny llevó este miércoles su último “BAILE INoLVIDABLE” hasta Bruselas, una ciudad que ‘perreó’ y habló español durante el concierto con el que el puertorriqueño cerró la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

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“De Puerto Rico para el mundo”, exclamó Benito Antonio Martínez Ocasio desde el techo de la famosa ‘casita’, escenario donde bailaron ‘influencers’, cantantes, actores, actrices o futbolistas, entre otras personalidades.

Aunque hubo referencias a la cultura belga, el puertorriqueño habló todo el rato en español hacia un público de mayoría latina, a quien dio las gracias por su apoyo: “Lo que hemos vivido en esta gira es algo que no puedo comparar con otra cosa en esta vida”, reflexionó.

El tema exclusivo de este concierto fue ‘Un coco’, canción del álbum ‘Un verano sin ti’ (2022), que compartió protagonismo con la actuación estelar de sus compatriotas Jowell & Randy, que entonaron también “Bonita”, “No te veo”, “Siente el boom”, “Se acabó la cuarentena” y el éxito “Safaera”.

Alrededor de 50,000 personas que abarrotaron el estadio Rey Balduino de Bruselas estallaron cuando sonaron reconocidos temas de antes y de ahora, como “NUEVAYoL” o “Tití me preguntó”.

Benito pasó un buen rato firmando autógrafos y dando abrazos a los fans congregados alrededor de la ‘casita’, venidos de otras partes de Bélgica, pero sobre todo de España y Latinoamérica.

Como es habitual, el broche final lo pusieron “EoO” y la canción que da nombre al álbum, “Debí tirar más fotos”, seguida de una invitación de Benito a hacer todo lo contrario: apagar los móviles por un rato para disfrutar de la velada.

En el álbum, lanzado el 5 de enero de 2025, el artista puertorriqueño rinde homenaje a sus raíces caribeñas fusionando reguetón, salsa y plena.

La de Bruselas es la última parada de una gira que se inició el 21 de noviembre en la República Dominicana y que lo ha llevado por cuatro de los cinco continentes, dando un mínimo de dos conciertos en casi todas las ciudades por las que ha pasado.

En cambio, en lugares como Santiago de Chile, Buenos Aires o Medellín (Colombia) permaneció tres días, en Ciudad de México estuvo ocho y en Madrid Benito abarrotó el Metropolitano durante diez días.

Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural.Luar la L (31 de mayo) La segunda fecha tuvo como protagonista a Luar la L, quien subió al escenario para interpretar “TELÉFONO NUEVO” junto al Conejo Malo y presentó además temas como “Caile”, “Side Bitch” y “No Te Quieren Conmigo”.Quevedo (15 de junio). El cantante español dijo presente en la última función del boricua en Madrid e interpretó los temas “Columbia”, “Moscow Mule” y “Bzrap Music Sessions, Vol. 42”.
1 / 9 | Todos boricuas: los artistas invitados que han sorprendido junto a Bad Bunny en Madrid. Myke Towers (30 de mayo) El primer invitado de la residencia madrileña fue Myke Towers, quien interpretó junto a Bad Bunny la canción exclusiva “Adivino” y aprovechó para cantar éxitos como “LALA”, “La Playa” y “Diosa”, desatando la euforia del público desde la noche inaugural. - Suministrada
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Bad BunnyConciertosBruselasJowell & Randy
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