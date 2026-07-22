Museo de Arte de Puerto Rico avanza en el recuelgue de su Colección Permanente

El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) continúa trabajando en el recuelgue de su Colección Permanente, un importante proyecto institucional que renovará progresivamente sus galerías y ofrecerá nuevas formas de descubrir el arte puertorriqueño.

Como parte de este proceso, algunas áreas del museo permanecerán cerradas temporalmente mientras se realizan labores de investigación, selección de obras, conservación, museografía y montaje. El resto de las exhibiciones y la programación del museo continuarán desarrollándose con normalidad.

Durante los próximos meses, el MAPR compartirá con el público el progreso de esta transformación y algunos de los procesos que forman parte del recuelgue, con el propósito de acercar a las audiencias al trabajo que realiza el museo para investigar, preservar e interpretar su colección.

“Una colección permanente evoluciona con el tiempo. Este recuelgue representa una oportunidad para ofrecer nuevas lecturas de nuestras obras y fortalecer la experiencia de quienes nos visitan”, expresó la María Cristina Gaztambide, directora ejecutiva del MAPR.

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La apertura de las galerías renovadas se realizará por fases y culminará en diciembre de 2026. Hasta entonces, el MAPR invita al público a seguir de cerca esta transformación y a continuar disfrutando de las exhibiciones y actividades que forman parte de su programación.