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Asistentes del concierto cancelado de Bad Bunny en Milán recibirán reembolso de entradas

Un fuerte temporal de lluvia, granizo y truenos obligó a evacuar a las cerca de 80,000 personas presentes en el espectáculo

19 de julio de 2026 - 7:33 AM

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El concierto de Bad Bunny tuvo que ser cancelado ante el fuerte temporal de lluvia, granizo y truenos. (MATTEO BAZZI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Los asistentes al concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán (norte) que anoche tuvo que ser anulado y evacuado por un fuerte temporal recibirán un reembolso completo de sus entradas, según han informado este domingo sus organizadores.

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La promotora Live Nation Italia ha informado en un comunicado de que “lamentablemente” la cita no será reprogramada a pesar de “haber realizado todos los esfuerzos posibles” para ello.

“La seguridad de todos los asistentes ha sido siempre nuestra máxima prioridad. Les agradecemos su paciencia, comprensión y colaboración durante la evacuación y les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por las molestias ocasionadas”, añade la promotora.

Asimismo, confirma que “todos los titulares de entradas recibirán un reembolso completo” de las mismas, es decir, tanto de su importe como de los gastos de gestión.La pasada noche un violento temporal de lluvia, granizo y truenos obligó a evacuar a las cerca de 80,000 personas presentes en el segundo y último concierto de Bad Bunny en Milán, única ciudad italiana incluida en el tour mundial “Debí tirar más fotos”.

Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.
Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas. (Suministrada)

El recital había sido organizado en el Hipódromo SNAI La Maura, en la periferia de la ciudad, pero tuvo que ser primero suspendido temporalmente y después anulado definitivamente por la tormenta.Muchos de los presentes publicaron vídeos en sus redes sociales en los que se ven escenas de caos, gente corriendo bajo la lluvia y entre el barro y estaciones de metro abarrotadas de personas.

Algunos asistentes tuvieron que ser atendidos por contusiones por el granizo, según los medios locales.

Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas.
Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó este sábado a evacuar el segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán, al norte de Italia, en el que participaban decenas de miles de personas. (Suministrada)
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Bad BunnyMúsicaConciertosGranizo
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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