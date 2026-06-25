Museo de Las Américas celebrará la gastronomía como parte de la identidad cultural puertorriqueña

El Museo de Las Américas se unirá este domingo, 28 de junio, a la celebración del Festival de Gastronomía + Cultura de Humanidades Puerto Rico, con una programación especial que destacará la relación entre la gastronomía, la historia y la identidad cultural de Puerto Rico, el Caribe y las Américas.

Como parte de su tradicional Casa Abierta, el museo ofrecerá actividades gratuitas para toda la familia, entre ellas el recorrido educativo “La memoria gastronómica en exposiciones permanentes: el indígena, la herencia africana y las artes populares”.

La experiencia, que comenzará a las 12:30 p.m., permitirá a los visitantes conocer cómo la alimentación y las tradiciones culinarias forman parte esencial del patrimonio cultural de los pueblos americanos.

El recorrido iniciará en la exposición El Indígena de Las Américas, donde se abordará la alimentación taína, los métodos de preparación de alimentos y el uso de herramientas tradicionales como el burén y el sebucán. Posteriormente, los participantes visitarán la sala La Herencia Africana, enfocada en la influencia de los pueblos africanos en la cocina del Caribe y América Latina.

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La última parada será la exhibición Las artes populares en Las Américas, en la representación de la emblemática casita campesina del museo, donde se explorará la importancia del fogón tradicional y sus conexiones con prácticas culinarias presentes en distintas regiones del continente.

Como cierre del recorrido, se realizará la lectura del libro Mi Cocina, de Giovanna y Lichy Huyke, a cargo de esta última.

La programación de la Casa Abierta también incluirá un taller creativo de confección de mini libros artesanales, un recorrido guiado por la exposición La Abstracción del Paisaje: Retrospectiva de Carmelo Fontánez junto al artista, y una demostración artística del creador Jorge “Rito” Cordero, quien mostrará su proceso de intervención de patinetas como parte de su exposición retrospectiva.