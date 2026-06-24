Entre armas y fe, el artista Luis Elier Rivera presenta “1986”
El Instituto de Subcultura en el el #734 de la calle Cerra, abrió sus puertas para presentar esta muestra
24 de junio de 2026 - 11:26 AM
24 de junio de 2026 - 11:26 AM
¿Qué tienen en común un arma, una imagen religiosa y una buena dosis de ironía? El arte contemporáneo suele partir de preguntas así para incomodar y hacer pensar, incluso con los objetos más inesperados. Con ese espíritu, Santurce se convirtió en un espacio de encuentro, reflexión y crítica social.
Desde el 19 de junio, el Instituto de Subcultura en el el #734 de la calle Cerra, abrió sus puertas para presentar “1986”, la más reciente exposición del artista puertorriqueño Luis Elier Rivera. Esta muestra propone un recorrido accesible pero contundente por su obra, combinando piezas de distintas etapas con creaciones nuevas.
En “1986”, Rivera no recurre a imágenes chocantes para impactar. Prefiere provocar desde el sarcasmo, el humor y la agudeza. A través de esculturas, pinturas e instalaciones llenas de color, el artista aborda temas que nos atraviesan como sociedad: la política, el poder, la fe y las contradicciones que rodean la guerra.
Según se indicó en un comunicado de prensa, “la exhibición establece un diálogo entre diversos lenguajes visuales y materiales. Armas, figuras humanas, referencias religiosas y elementos cotidianos convergen en un conjunto de obras que cuestionan las estructuras de control y las contradicciones inherentes a la condición humana”. Más que representar la violencia de manera literal, Rivera utiliza la imagen como un detonante para la reflexión, invitando al espectador a confrontar las realidades que moldean la vida contemporánea.
En “1986″, cada pieza funciona como un espacio de interrogación sobre el miedo, la memoria, la espiritualidad y el conflicto. La muestra propone una experiencia crítica que busca despertar conciencia sobre el estado actual del mundo y fomentar el diálogo sobre las fuerzas sociales, políticas y culturales que impactan nuestra cotidianidad.
Tal y como indica la misiva, con esta exposición, “el Instituto de Subcultura reafirma su compromiso de presentar propuestas artísticas que promuevan el pensamiento crítico, la experimentación y la conversación pública sobre temas relevantes para nuestra sociedad”.
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