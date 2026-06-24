Entre armas y fe, el artista Luis Elier Rivera presenta “1986”

¿Qué tienen en común un arma, una imagen religiosa y una buena dosis de ironía? El arte contemporáneo suele partir de preguntas así para incomodar y hacer pensar, incluso con los objetos más inesperados. Con ese espíritu, Santurce se convirtió en un espacio de encuentro, reflexión y crítica social.

Desde el 19 de junio, el Instituto de Subcultura en el el #734 de la calle Cerra, abrió sus puertas para presentar “1986”, la más reciente exposición del artista puertorriqueño Luis Elier Rivera. Esta muestra propone un recorrido accesible pero contundente por su obra, combinando piezas de distintas etapas con creaciones nuevas.

La exposición individual "1986", del artista puertorriqueño Luis Elier Rivera, examina las múltiples manifestaciones de la violencia en la sociedad contemporánea. (Suministrada)

En “1986”, Rivera no recurre a imágenes chocantes para impactar. Prefiere provocar desde el sarcasmo, el humor y la agudeza. A través de esculturas, pinturas e instalaciones llenas de color, el artista aborda temas que nos atraviesan como sociedad: la política, el poder, la fe y las contradicciones que rodean la guerra.

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Según se indicó en un comunicado de prensa, “la exhibición establece un diálogo entre diversos lenguajes visuales y materiales. Armas, figuras humanas, referencias religiosas y elementos cotidianos convergen en un conjunto de obras que cuestionan las estructuras de control y las contradicciones inherentes a la condición humana”. Más que representar la violencia de manera literal, Rivera utiliza la imagen como un detonante para la reflexión, invitando al espectador a confrontar las realidades que moldean la vida contemporánea.

La apertura de "1986" se llevará a cabo el viernes, 19 de junio de 2026, a las 7:00 p.m., en el #734 de la Calle Cerra en Santurce. (Suministrada)

En “1986″, cada pieza funciona como un espacio de interrogación sobre el miedo, la memoria, la espiritualidad y el conflicto. La muestra propone una experiencia crítica que busca despertar conciencia sobre el estado actual del mundo y fomentar el diálogo sobre las fuerzas sociales, políticas y culturales que impactan nuestra cotidianidad.