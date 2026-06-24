Museo de Arte de Ponce acerca su colección al público de Distrito T-Mobile

Aunque el Museo de Arte de Ponce (MAP) está en el sur de la isla, también le pertenece a todo Puerto Rico. Sobre esa afirmación ha surgido una iniciativa que busca acercar el arte a nuevas audiencias fuera de los espacios tradicionales del museo, en colaboración con Distrito T-Mobile.

A partir de esta semana, en sus 19 pantallas digitales se exhibirá mensualmente una selección de obras de la colección del museo, que no solo ofrece una experiencia visual envolvente de 360 grados desde su escenario central en la Popular Plaza, sino que cada pieza estará acompañada de contenido educativo que permitirá a los visitantes conocer más sobre su historia, contexto y valor cultural.

“El año pasado surgió un programa piloto que tuvo un éxito tan rotundo que tanto el museo como el Distrito T-Mobile decidieron que es una buena iniciativa volverlo a revivir, tomando en consideración que el museo está pasando por su proceso de reconstrucción. Qué mejor para nosotros que traer una pieza de lo que es el Museo de Arte de Ponce aquí a este espacio, que se enfoca en lo que tiene que ver con el arte en sus diversas facetas, no solamente lo que es el arte de la manera que se proyecta, sino también con la música y todo lo demás, que es uno de nuestros valores principales aquí”, explicó Christian Nieves, gerente general de Distrito T-Mobile.

PUBLICIDAD

Obra del Museo de Arte de Ponce en las pantallas del Distrito T-Mobile. (Suministrada)

Al mismo tiempo, el licenciado Marcos Montero, quien es el director ejecutivo del MAP, destacó la importancia de que esta institución cultural, que está en proceso de reconstrucción, creara espacios para continuar con el entusiasmo del público, por lo que ha sido idónea la colaboración entre el museo y el referido complejo de entretenimiento y gastronomía, localizado en San Juan.

“Esta es una oportunidad para que la gente continúe conociendo lo que es el museo, conectar de otro modo con nuestra audiencia, mantener a las personas involucradas y entusiasmadas con la institución, de cara al proceso de la reconstrucción, que en aquel momento, cuando comenzamos la conversación, estaba todavía en pañales”, destacó Montero.

Aunque durante diversos momentos en el día los visitantes podrán apreciar las proyecciones junto a la ficha técnica de las obras, será en horarios programados diariamente, a las 12:00 p.m., 6:00 p.m. y 8:00 p.m., que podrán escuchar el sonido que acompaña la proyección por unos 30 segundos.

De acuerdo con Iraida Rodríguez Negrón, quien es curadora jefe del MAP, todas las cápsulas que se van a presentar, una por mes, van a mostrar los elementos fundamentales del diseño en la pintura, tales como: espacio, línea, forma, volumen, luz, textura y color.

“En esta primera fase, nos hemos enfocado en presentar una obra solamente y abundar un poquito más, y para esta queríamos que fuera un poquito más dinámica la presentación. Obviamente, queremos mantener nuestras obras visibles, pero también que tuviesen un componente educativo. Así que decidimos irnos a lo más básico y ofrecer un hilo conductor entre una serie de obras de diferentes periodos y diferentes regiones”, mencionó la curadora jefe acerca de esta oportunidad de presentar obras diferentes, que sean más representativas de toda la colección.

PUBLICIDAD

Entre la cuidada selección de obras emblemáticas de la colección del MAP se encuentra “La Botella” (1963) del artista puertorriqueño Rafael Tufiño, “Interior de la Iglesia Nueva de Delft” (c.1671) del pintor neerlandés Hendrick van Vliet y “Treppe” (2007) del artista contemporáneo David Schnell.

La iniciativa incorporará una selección rotativa de obras de arte digital durante los próximos cinco meses. “Podremos educar un poquito más a las personas a apreciar las artes, de una manera bien esencial y bien directa”, agregó Rodríguez.

“Comenzamos con seis meses, pero siempre la puerta está abierta para continuar y darle un enfoque diferente. Para mí lo más bonito de la colaboración es que envía un mensaje, de que el museo es el museo, pero también necesita de sus aliados, de la gente que cree en ellos, que los apoya. Siento que eso es lo más bonito de este proyecto, de tener la colaboración con el Distrito T-Mobile, y nos brinda esperanza sobre lo próximo que viene para el museo”, reiteró el director ejecutivo del MAP.

Como un modo de expandir el ofrecimiento de la exhibición en Distrito T-Mobile, se informó que a través de las redes sociales del MAP, no solamente se les va añadir más información sobre cada uno de los temas ofrecidos, sino que también van presentar más obras.