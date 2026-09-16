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Premios Latin Grammy 2026: Estos son los nominados

Conoce quiénes son los más nominados, así como los puertorriqueños que recibieron menciones

16 de septiembre de 2026 - 11:09 AM

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Karol recibió varias nominaciones entre ellas "Álbum del año" por Tropicoqueta. (The Associated Press)
Por Servicios combinados

La Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a la edición 27 de la entrega anual del Latin Grammy, el máximo reconocimiento internacional que celebra la excelencia en la música latina y el único galardón otorgado por profesionales de la industria musical.

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La cita con los mejores proyectos, producciones y artistas latinos será el jueves, 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada. La gala será transmitida por Univision.

Karol G, Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía y Jorge Drexler son los más nominados con siete menciones cada uno y compiten en las categorías de álbum, canción y grabación del año.

Rauw Alejandro llevó hasta el escenario de los Latin Grammy 2025 un popurrí de los temas de su disco “Cosa Nuestra: Capitulo 0”.Rauw Alejandro interpretando su tema de bachata, "Silencio".Los Tigres del Norte.
1 / 38 | Así se vivió la música en el escenario de los Latin Grammy 2025 desde Las Vegas. Rauw Alejandro llevó hasta el escenario de los Latin Grammy 2025 un popurrí de los temas de su disco “Cosa Nuestra: Capitulo 0”. - Chris Pizzello

Les siguen muy de cerca Silvana Estrada y Mon Laferte con seis menciones cada una, incluyendo las propias para grabación del año, álbum del año y canción del año. El rapero argentino Milo J con cinco y el nominado a mejor nuevo artista Arath Herce con cuatro son otros de los principales nominados.

Entre los puertorriqueños con nominaciones figuran Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Wisin, Ñengo Flow, Young Miko, Arcángel, Omar Courtz, Draco Rosa, Kany García, Raquel Sofía, P. J. Sin Suela, Charlie Cruz, Luis Figueroa, Gilberto Santa Rosa y Yoel Henríquez. Daddy Yankee y Rauw Alejandro tienen dos nominaciones cada uno.

Este año, la categoría de Álbum del Año cuenta con un balance de géneros musicales, generaciones, países de origen y género, y los artistas nominados reflejan la diversidad dentro de la música latina y su creciente influencia cultural a nivel mundial: “Equilibrivm” (Anitta), “Free spirits” (CA7RIEL & Paco Amoroso), “Taracá” (Jorge Drexler), “Vendrán suaves lluvias" (Silvana Estrada), “Tropicoqueta” (Karol G), “Femme fatale” (Mon Laferte), “Muda” (Carín León), “La vida era más corta" (Milo J), “¿Dónde es el after?" (Rawayana), y “Lux (Complete Works)” (Rosalía).

La categoría de Mejor Nuevo Artista presenta una vez más un conjunto único de nominados. Los nominados este año son Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

“Nos sentimos honrados de presentar a los nominados de este año para la 27.a Entrega Anual del Latin GRAMMY”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

Manuel Abud, CEO de La Academia del Latin Grammy.
Manuel Abud, CEO de La Academia del Latin Grammy. (Pablo Martinez / staff GFR Media)

“Estos artistas reflejan la extraordinaria diversidad y constante evolución de la música latina, y nuestra Academia continúa evolucionando para responder a este dinámico panorama creativo. Nuestros miembros son el corazón del Proceso de Premiación, y su participación y experiencia garantizan que el Latin Grammy siga siendo el referente de excelencia en la música latina”, dijo en declaraciones escritas.

Los nominados de esta edición fueron seleccionados en 60 categorías y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el período de elegibilidad (del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026).

Todas las canciones que son consideradas para las nominaciones deben ser canciones nuevas y contener un porcentaje mínimo de la letra (60%) en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

La ronda final de votación, que determinará los ganadores del Latin Grammy, está abierta a todos los miembros votantes activos de La Academia Latina de la Grabación, y comenzará el 1 de octubre de 2026.

A continuación, la lista de nominados de las categorías generales.

Grabación del Año

“Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler

“Dime” - Silvana Estrada

“O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto

“Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís

“Femme fatale” - Mon Laferte

“Desde que te tengo” - Carín León

“Niño” - Milo J

“La perla” - Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” - Elena Rose

Álbum del Año

Equilibrivm - Anitta

Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

La vida era más corta - Milo J

¿Dónde es el after? - Rawayana

Lux (Complete Works) - Rosalía

Canción del Año

“Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)

“Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting)

“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)

“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía con Yahritza y Su Esencia)

“Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana con Becky G)

“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositores (Zanna)

“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

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