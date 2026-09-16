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Jesse & Joy anuncia pausa indefinida

Esta es la razón, según contó el músico

16 de septiembre de 2026 - 8:36 AM

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Jesse & Joy (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Después de más de dos décadas compartiendo escenario, Jesse & Joy anunció su separación temporal e indefinida.

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La noticia fue dada a conocer por el propio Jesse, a través de un extenso comunicado en redes sociales, en el que aseguró que la decisión fue suya y con el único objetivo de concentrarse en su vida personal y familiar.

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, escribió.

El músico explicó que para él no fue sencillo llegar a esta determinación; sin embargo, está en un punto de su vida en el que necesita priorizarse, por lo que pidió comprensión durante esta etapa.

“Esta decisión nace de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, agregó.

Sobre el futuro del dúo, Jesse aseguró que cumplirán con los compromisos que ya tenían programados para este año, después de eso se ausentará por tiempo indefinido.

En su mensaje también agradeció a su hermana, Joy, por todo el tiempo que han compartido, por ayudarlo a cumplir sus sueños y llevar la música que crearon juntos a niveles inimaginables.

“Gracias por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”, escribió.

Jesse y Joy comenzaron a trabajar juntos a principios de los años 2000. En 2005 lanzaron su primer disco “Ésta es mi vida”, que incluyó temas como “Espacio sideral”, con el que alcanzaron gran éxito.

A lo largo de su trayectoria colaboraron con cantantes de la talla de Alejandro Sanz, Pablo Alborán y J Balvin; además de obtener reconocimientos como los Latin Grammy y los Grammy.

Hasta el momento, Joy no se ha pronunciado al respecto, mientras que los fans les han expresado su apoyo y paciencia durante esta pausa.

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Música
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