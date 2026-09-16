Feria de Sevilla aterriza en Puerto Rico con música, sabor y tradición

Todos los años, en abril, el área Real de la Feria en el barrio de Los Remedios, se llena de fiesta, colorido, fiesta y diversión, durante la Feria de Abril de Sevilla, en España. Este es un evento multitudinario donde la sociedad sevillana, andaluza y española se junta para llevar a cabo una gran celebración cultural y social.

A partir de noviembre de este año, un grupo de empresarios españoles y locales buscarán recrear en Puerto Rico, a una escala menor, esta famosa celebración hasta que se convierta en una tradición local. Este primer año la Feria de Sevilla Puerto Rico se llevará a cabo en el Antiguo Arsenal de la Marina Española, en el Viejo San Juan, el sábado, 14 de noviembre de 2026, de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.

“Este es un evento lleno de felicidad, donde las personas van a bailar y la van a pasar fenomenal”, indicó Rebeca Calvet, una de las creadoras del evento y quien fundó La Feria de Sevilla en Miami, que se celebra anualmente en marzo. “Nos gusta que todo el mundo salga con una sonrisa y sintiendo que estuvo en un rinconcito de España, como si hubieran viajado a Sevilla a disfrutar en familia”.

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Durante las 12 horas de la feria, los asistentes podrán disfrutar de una variada programación artística en la tarima principal, que incluirá el tablao oficial del evento, así como agrupaciones musicales llegadas desde Sevilla con propuestas de flamenco pop y flamenco fusión, incluyendo versiones flamencas de éxitos contemporáneos. La agenda también contará con la participación de academias y escuelas de baile locales, cuyos integrantes de todas las edades aportarán color y dinamismo a la celebración.

A esto se sumarán activaciones de auspiciadores con degustaciones, obsequios y servicios interactivos para el público. La oferta gastronómica será otro de los grandes atractivos, con alrededor de 20 proveedores de comida y bebida que ofrecerán platos típicos españoles y el tradicional ‘rebujito’, una de las bebidas emblemáticas de la feria.

Carpas que se utilizan en la Feria de Abril de Sevilla, en España. (Shutterstock)

Una de las experiencias principales de este evento, será el montaje de las casetas blancas o carpas, que son parte integral de la Feria de Abril desde su fundación en 1847. “Las casetas son el alma de la feria, porque son una ‘fiesta dentro de la fiesta’, donde las personas pueden ser anfitriones para sus amigos o invitados especiales, como si fuera un pequeño patio de tu casa”, destacó Calvet una madrileña que vive desde hace 20 años en Miami. “La idea es que las familias o corporaciones que reserven una caseta se queden año tras año en la feria y así vayamos creciendo. La caseta está decorada como las de Sevilla, que va a quedar asignada”.

La feria contará con una amplia oferta comercial, con cerca de 10 carpas privadas y unos 20 espacios para restaurantes y otros exhibidores. Además de la propuesta gastronómica y las barras, los asistentes encontrarán marcas que venderán accesorios y complementos inspirados en la tradición española, como mantoncillos, flores y otros artículos, para que quienes deseen sumarse al ambiente festivo puedan hacerlo sin necesidad de llegar vestidos para la ocasión.

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De menos a más

En este primer año, las organizadoras quisieron comenzar en un espacio que no fuera tan gran, con el objetivo de ir creciendo poco a poco, con el paso de los años. “Nuestra expectativa era comenzar con algo pequeño como una prueba piloto que fuera escalando, igual que hicimos en Miami”, destacó Johanna De Jong, productora de eventos en Miami, quien lleva involucrada en la Feria de Sevilla en Miami desde su tercer año. “Sin embargo, realmente vemos que se nos ha quedado pequeño el lugar, lo cual es un buen comienzo. También va alineado al concepto del evento, ya que es una arquitectura mediterránea bastante bonita y cerca del agua, que dice mucho de Puerto Rico y de España”.

El proyecto ha despertado un notable interés tanto en Puerto Rico como en España. Durante los últimos seis meses, los organizadores han sostenido reuniones con representantes del ICEX, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Juan, el Cónsul General de España y la Cámara de Comercio Española, quienes han respaldado la iniciativa. Además, mantienen conversaciones con entidades de Sevilla y Andalucía interesadas en participar en el evento. La expectativa también se ha reflejado en el interés de personas de ciudades como Orlando, Miami y Sevilla que desean viajar a la isla para asistir.

Para asistir

La primera fase de boletos, con entradas early bird a $35, ya se agotó, mientras que la segunda etapa se encuentra disponible a $45 y posteriormente aumentará a $55. Los organizadores exhortaron al público a adquirir sus boletos con anticipación para facilitar la planificación del evento, reducir tiempos de espera y garantizar una experiencia cómoda para los asistentes. Además, se ofrecerá una entrada VIP, a $150, que permitirá acceso a una caseta especial inspirada en las tradicionales casetas de la Feria de Sevilla, donde los asistentes podrán disfrutar de una copa de bienvenida de rebujito, una tapa y una experiencia más cómoda para disfrutar de los espectáculos.

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“Hacer este evento en Puerto Rico es algo natural. La gente aquí ama España, ama la fiesta, y estamos sintiendo un cariño impresionante durante todos estos meses. Esperamos que el público apoye el evento y se lo pase muy bien”, concluyó De Jong.