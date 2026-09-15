“Gran Hermano” tiene a sus dos finalistas: quién fue eliminada el lunes y quedó tercera en medio de un escándalo

La emisión del lunes comenzó con Santiago del Moro al frente de una gala especial, en la que mostró a las tres finalistas imágenes de la tribuna repleta de seguidores con carteles de apoyo. Tras un repaso por el recorrido de cada una dentro de la casa, el conductor confirmó en primer lugar que “Yipio” se convertía en la primera finalista oficial de la competencia, lo que desató una reacción de fuerte emoción en la participante uruguaya.

“No pudo aguantar tanta emoción y se agarró de los pelos”, relató la producción sobre el momento, que llevó a Del Moro a recomendarle que se retirara a la habitación para descargar la ansiedad.

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Con ese resultado, el mano a mano quedó planteado entre Caniggia y Abraham. Finalmente, Del Moro confirmó que la eliminada de la noche era la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien obtuvo el 10.7% de los votos positivos del público, el porcentaje más bajo entre las tres jugadoras que restaban en competencia.

Antes de abandonar la casa, Caniggia le dedicó un mensaje de aliento a “Yipio”, con quien mantenía una buena relación dentro del juego. “Amiga, rompela, ojalá ganes, te quiero”, le dijo la mediática a su compañera. La despedida generó tensión con Abraham, quien le reprochó no haberse despedido de ella de la misma manera.

“Saludá, Charlotte, no seas maleducada”, lanzó Sol en ese momento, en medio del clima de euforia que se vivía en el estudio tras la definición.

La voz GH se despidió de Caniggia con palabras de reconocimiento hacia su paso por el certamen. “Salís siendo una ganadora. Quiero agradecerte tu buena onda, tu simpatía, el humor que tenés porque siempre tuviste muy buen humor, y eso es muy importante. Por sobre todas las cosas, tuve en mi casa a una gran persona”, expresó.

Caniggia respondió con humildad sobre su recorrido dentro del juego. “Llegué bastante lejos, no me tenía fe. Gracias a toda la gente que me bancó siempre, los amo”, sostuvo la participante, antes de retirarse.

Apenas Charlotte salió de la casa, la tensión entre las dos finalistas quedó completamente expuesta. A solas, “Yipio” y “Sol” retomaron una discusión que ya venía sosteniéndose desde semanas atrás, esta vez con la definición del certamen de por medio.

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“El versus se te dio”, le lanzó “Sol” a su rival, en referencia al resultado que acababa de confirmarse. “Yipio” le respondió de inmediato con un reproche directo: “El que no quisiste aceptar”.

Abraham redobló la apuesta con una frase que buscó marcar distancia de cualquier acusación de juego sucio. “No, querida. Cagona no soy. Que gane el juego y no el odio”, sostuvo, en un cruce que resumió la enemistad que ambas sostuvieron durante buena parte de la temporada.

Además de la definición del título, “Yipio” se aseguró un premio adicional: la participante se quedará con dos viviendas prefabricadas, una obtenida meses atrás por un desafío dentro del juego y otra por su clasificación a la final, independientemente del resultado que obtenga el miércoles. Según había manifestado la propia jugadora, esas casas serán instaladas en el terreno de la vivienda de su madre, en Uruguay.