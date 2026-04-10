¿Celinee o Fabio?: un habitante se irá a “Gran Hermano Generación Dorada”

La casa de “Gran Hermano Generación Dorada” se prepara para un giro inesperado que promete sacudir por completo la dinámica del juego. Tras la sorpresiva salida de Andrea del Boca, quien debió abandonar el “reality show” por un accidente y problemas de salud, la producción ya tiene listo un cambio fuerte para reconfigurar el tablero.

Fue Santiago del Moro quien anunció la novedad a través de sus redes sociales: se viene un intercambio internacional con “La casa de los famosos”, el exitoso formato emitido por Telemundo. Como ha sucedido anteriormente, un participante del programa argentino viajará por unos días al espacio estadounidense, mientras que una figura del ciclo internacional ingresará a la casa argentina.

La particularidad es clave: a diferencia de “Gran Hermano”, donde conviven perfiles más anónimos o emergentes, “La casa de los famosos” reúne exclusivamente a celebridades. Por eso, el ingreso de cualquiera de ellos podría generar un verdadero terremoto dentro del juego.

Entre los nombres que actualmente forman parte del “reality” de Telemundo y que podrían desembarcar en Argentina aparecen figuras de distintos perfiles. Desde influencers como Caeli Santaolalla, Kenny Rodríguez hasta modelos como Celinee Santos y Laura González.

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También hay actores y figuras más conocidas del espectáculo como el argentino Horacio Pancheri o Laura Zapata, además de cantantes como Luis Coronel y Eduardo Antonio. El listado se completa con perfiles muy ligados al mundo “reality”, como Fabio Agostini y Josh Martínez, todos con experiencia en este tipo de formatos y con personalidad suficiente para alterar cualquier convivencia.