Bárbara Mori asegura que no necesita entrar a “La casa de los famosos México”

Bárbara Mori fue cuestionada acerca de si consideraría participar en un reality show como “La casa de los famosos México“, en caso de que lo productores le extendieran esa invitación.

Convencida, la actriz respondió que “no”, debido a que cuenta con la oportunidad de poder elegir entre los poryectos que se le ofrecen. Sin embargo, su comentario no fue tomado a bien por algunos usuarios que recuerdan que, hace solo seis meses, su hijo, Sergio Mayer Mori, participó en uno; “La granja VIP”.

Un video, donde la actriz es entrevistada por diferentes medios, como “El gordo y la flaca” y Canal 6, ha llamado la atención pues, en él, Mori afirma que, en la actualidad, no participaría en un reality show de convivencia.

Mori se dijo afortunada de no contar con una situación financiera que la obligue a aceptar algún proyecto, que no sea de su gusto, solo por la remuneración económica que podría suponer.

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“Yo espero que toda la vida que me resta, tengo 48 años, me faltan, que... ¿otros 30, 40 años de vida?, espero que en estos 30 o 40 años de vida, que me faltan por vivir, no tenga la necesidad de algo así porque, cuando tienes la necesidad, hay otras cosas que se vuelven prioridad, yo tengo el privilegio de escoger qué hacer con mi vida, eso lo agradezco profundamente, hoy no lo haría”, indicó.

“Desafortunado su comentario, cuando su hijo y su exmarido de eso viven”, dijo un usuario en las redes sociales al hacer referencia de su expareja, Sergio Mayer.

Por su parte, en más de una ocasión, Mayer Mori reconoció que el motivo por el que participaba en “La granja VIP” era por el sueldo que recibiría y, además, para tratar de dar a conocer su música.