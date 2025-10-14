Opinión
14 de octubre de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Quién es Sergio Mayer Mori: el granjero que roba miradas en “La Granja VIP”

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori forma parte del nuevo “reality show” de convivencia “La Granja VIP”

14 de octubre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Mayer Mori (El Universal / GDA)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El estreno de “La Granja VIP”, la nueva apuesta de TV Azteca en formato de "reality show" de convivencia, promete dar mucho de qué hablar debido a su formato y al elenco de participantes, que incluye actores, cantantes, creadores de contenido, músicos y luchadores, entre otros.

RELACIONADAS

El programa, conducido por Adal Ramones, ha causado sensación por sus “granjeros”, especialmente por Sergio Mayer Mori, quien se convirtió en el primer “capataz” de la temporada.

Su presencia acaparó miradas por su gran parecido con sus padres y se volvió tendencia en las redes sociales en menos de 24 horas tras el estreno del “show”.

Pero, ¿quién es Sergio Mayer Mori? Aquí te contamos un poco sobre él:

  • Nació el 7 de febrero de 1998 y tiene 27 años de edad.
  • Es hijo de los reconocidos actores Sergio Mayer y Bárbara Mori.
  • Es modelo, actor y músico.
  • Se convirtió en padre a los 17 años, fruto de una relación sentimental con la modelo brasileña Natalia Subtil, quien en ese momento tenía 28 años.
  • Su hija, Mila Mayer Subtil, nació en 2016 y tiene 8 años.
  • A pesar de formar parte de una familia reconocida en el mundo del entretenimiento, ha priorizado su carrera como músico antes que la actoral. Sin embargo, ha participado en proyectos como “Viento en contra”, “Como dice el dicho”, “Un padre no tan padre” y la versión de Netflix de “Rebelde”, en 2022.
  • “La Granja VIP” es su primer “reality show”.

Antes de ingresar a la granja, estuvo acompañado de su padre y su hija Mila. “Le deseo toda la suerte del mundo a mi hijo, que sea él y que se la pase bien. Todos merecen una oportunidad, es su momento y solamente les pido que lo conozcan y que sepa que estamos muy orgullosos de él en la casa. Y adelante, te vemos hasta diciembre para festejar Navidad”, dijo emocionado su padre, quien ha participado también en este tipo de formato televisivo en proyectos como “Big Brother” y “La casa de los famosos México”.

En una de las conversaciones dentro de la granja, Mayer Mori reveló haber recibido varias invitaciones para formar parte de “La casa de los famosos”; sin embargo, las rechazó, a pesar de que se le ofreció mucho más dinero que en el proyecto de TV Azteca.

“Yo dije, gracias, me urgía chamba. Me habían invitado a mil realities y me habían ofrecido tres veces lo que me pagan aquí. Estoy en una etapa de mi vida en la que estoy trabajando mi humildad y mi gratitud. Antes me llegaban las oportunidades y era soberbio; cuando esto me llegó, yo estaba en un momento muy diferente en mi vida, en el que estoy agradeciendo mucho lo que me está llegando. Lo veo como una oportunidad para llegar a más gente”, confesó.

¿Quiénes completan el grupo de granjeros?

  • Alfredo Adame
  • Jawy Méndez
  • Kim Shantal
  • Sandra Itzel
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Manola Díez
  • Kike Mayagoitia
  • Carolina Ross
  • Lis Vega
  • Omahi
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Fabiola Campomanes
  • Lola Cortés

“La Granja VIP” busca romper con la zona de confort de los famosos, quienes durante 10 semanas estarán aislados del mundo exterior, vigilados por cámaras 24/7 y obligados a vivir como granjeros: sin camas de hotel, sin estilistas y sin asistentes personales.

El 24/7 se transmite a través de Disney+.

