Actor boricua entre los posibles participantes de “La granja VIP”

Una filtración reveló los nombres de las 12 celebridades que podrían dejar los reflectores para instalarse en un escenario rudo y sin privilegios: “La granja VIP”, la nueva apuesta de TV Azteca que pondrá a prueba la resistencia, la paciencia y el ego de los participantes. Entre ellos, se encuentra el actor boricua Jorge Alberti.

El nuevo “reality show” buscará romper con la zona de confort de los famosos. Durante 10 semanas, estarán aislados del mundo exterior, vigilados por cámaras y obligados a vivir como granjeros: sin camas de hotel, sin estilistas y sin asistentes personales.

El glamour se quedará en la puerta y será reemplazado por tareas que rara vez aparecen en sus agendas: ordeñar vacas, cargar leña, levantar cercas, cosechar alimentos o limpiar establos.

No habrá celulares ni filtros de Instagram. Lo que sí habrá será sudor, tierra y el reto constante de sobrevivir en un entorno donde la fama no garantiza inmunidad. Cada semana, uno de ellos saldrá del proyecto por decisión del público.

¿Quiénes serían los famosos que entrarían a “La granja VIP”?

Sabrock ya confirmó en sus redes sociales que formará parte del programa.

El estreno de la competencia será el 12 de octubre por Azteca Uno con una dupla de conducción: Adal Ramones llevará la batuta en el foro, mientras que Mallezaa tomará el control del ámbito digital.

El director de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega, calificó el proyecto como “un formato poderoso, enorme, monstruoso”. La idea ya se probó en más de 50 países, entre ellos Brasil y Portugal, donde demostró que la convivencia bajo presión y sin lujos destapa lo más genuino, y también lo más incómodo, de los participantes.

La alianza con Fremantle, productora internacional de entretenimiento, refuerza la intención de Azteca de entregar un espectáculo masivo que combine televisión abierta y plataformas digitales. Ortega lo describió como “una producción increíble con desprendimiento digital, en redes y en televisión abierta. Es de un nivel masivo”.