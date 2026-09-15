Julián Gil vuelve a decir “sí” a Valeria Marín y celebra su cumpleaños con una boda en Las Vegas

El actor y presentador Julián Gil sorprendió a sus seguidores al revelar que volvió a casarse con su esposa, Valeria Marín, como parte de una celebración especial por su cumpleaños.

A través de sus redes sociales, Gil compartió que la idea surgió cuando le preguntó a Marín qué deseaba como regalo de cumpleaños. Según relató, ella respondió que cualquier detalle sería bien recibido, a lo que él propuso volver a casarse. La ocurrencia terminó convirtiéndose en realidad y la pareja celebró una nueva ceremonia en un “drive thru” de bodas en Las Vegas.

El actor recordó que ambos ya habían contraído matrimonio anteriormente rodeados de familiares y amigos, pero aseguró que disfrutaron tanto de aquella experiencia que decidieron repetirla de una manera más divertida y espontánea.

Más allá de la peculiar renovación de sus votos, Gil destacó que el foco de la ocasión era festejar el cumpleaños de su esposa. En un emotivo mensaje, agradeció a Marín por acompañarlo en cada etapa de su vida, describiéndola como su compañera, cómplice y la persona que continúa apoyando todas sus ocurrencias, incluso aquellas que incluyen volver a pasar por el altar.

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“Te elegiría una y mil veces. Me casaría contigo una y mil veces”, expresó el actor, quien además bromeó con la posibilidad de convertir esta tradición en una “gira mundial de bodas”, aunque señaló que será mejor ir “año por año”, agregó.

Gil cerró su mensaje dedicándole palabras de amor a Marín y adelantó, entre risas, que podría volver a casarse con ella en su próximo cumpleaños, con lo que reafirmó la complicidad y el sentido del humor que caracterizan a la pareja.